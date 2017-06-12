Убыточная дорога: в Молдове: поезда курсируют полупустыми

Железная дорога Молдовы последние четыре года работает с убытками. Зарплаты сотрудникам выплачивают с большими задержками.

Как предприятие держится на плаву, узнала корреспондент «МИР 24» Олеся Казаку.

Рейс Кишинев-Москва отправляется в путь полупустым. Несмотря на то, что вагонов в последнее время стало вполовину меньше. Спрос на международные пассажирские перевозки стремительно падает. Люди все чаще выбирают автобусы и самолеты.

«Я выбрала поезд, только потому, что еду с ребенком. Приходится платить больше, чем за проезд в автобусе, но зато с ребенком в этом плане удобнее», - говорит пассажирка Галина Гидора.

«Когда-то вагоны были забиты людьми, а теперь из Кишинева почти никто не едет. Может по пути еще заполняется. Очень душно в поезде сейчас, кондиционеры не работают», - сетует Валерий Рудковский.

В Киеве и Жмеринке в Кишиневский поезд подсаживаются украинцы, которые едут в Россию. А вот рейс Кишинев-Бухарест считается убыточным. Вместо ежедневных поездок, отправление только два раза в неделю.

«Работаем с коллегами из Румынии на счет уменьшения цены на билет, потому что она сейчас неконкурентоспособная. Если автобусом 350 лей, то у нас в пределах 700 лей», - отмечает исполняющий обязанности начальника пассажирских перевозок Анатолий Руссу.

Маршрутки и автобусы - основные конкуренты железной дороги. Они набирают пассажиров прямо у железнодорожного вокзала. По Молдове на маршрутках путешествуют чаще, чем на поездах.

На плаву железная дорога Молдовы держится благодаря грузоперевозкам. Их объемы в этом году увеличились больше, чем на четверть.

«Стандартно - это железная руда, уголь каменноугольная смола. Есть определенный перечень, который возится на Румынию, на Унгены. Появился новый транзит- это древесина с Украины на Румынию. Его до сих пор не было, он всегда объезжал нас», - говорит заместитель генерального директора компании-перевозчика Георгий Кондураке.

Сейчас предприятие в убытках. Зарплаты сотрудникам выплатили лишь за сентябрь. Вся надежда на 116 млн евро, которые предприятие рассчитывает получить в следующем году от Европейского банка реконструкции и развития. Эти деньги потратят на покупку локомотивов и восстановление инфраструктуры.

Добавим, что тендер на покупку новых локомотивов уже объявлен. Те, что работают сейчас, были закуплены более 40 лет назад.