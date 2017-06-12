Главан: На компенсируемые медикаменты было направлено 3 миллиона евро, из которых часть ушла на погашение долгов РКБ

На 13 июня запланировано последнее заседание рабочей группы по вопросу изменения повышенных тарифов на медуслуги. Пока неизвестно, будет ли методология пересмотрена, заявила министр здравоохранения Руксанда Главан в интервью интернет-изданию NewsMaker «Парламент не приостанавливал решение правительства о повышении тарифов, - уточнила министр. - Парламент рекомендовал пересмотреть тарифы. Минздрав много работал над детальной проверкой методологии расчета».

В прошлом году на компенсируемые медикаменты было направлено 3 миллиона евро, но часть этих средств ушла на погашение исторических долгов РКБ. «Это было рационально, законно и логично, - считает Главан. - В 2016 году минздрав увеличил список компенсируемых медикаментов почти вдвое, поэтому мы запланировали в бюджете на эти нужды дополнительно 150 миллионов лей. В то же время… эти изменения вступили в силу только в октябре, так как госбюджет приняли в середине года… Получается, что средства на компенсируемые медикаменты мы могли тратить только три месяца - с октября по декабрь. В итоге потратили не 150 миллионов, а только половину этой суммы».

Админсовет НКМС, обнаружив, что 77 миллионов лей не потрачены, решил ликвидировать исторические долги медучреждений, что Главан считает верным решением. По данным министра, исторических долгов у больниц практически не осталось: «Есть 6-7 миллионов лей долга у института скорой медицинской помощи. Это связано с проектом минздрава от 2014 года закупки оборудования: тогда эти обязательства не выполнили, но сейчас мы определяем необходимые ресурсы для этого проекта».

Главан одобрительно отозвалась о проекте создания единого центра госзакупок в здравоохранении, сообщив, что это дало возможность сэкономить 140-150 миллионов лей, добиться снижения цен на лекарства на 25-28 процента, разработать механизм мониторинга контрактов.

Также министр одобряет финансирование частных клиник из бюджета НКМС: «Место под солнцем должно быть у всех. Чем выше будет конкуренция, тем качественнее будут услуги… Застрахованные пациенты, которые обращаются в частную клинику, должны знать: никто не должен требовать с них денег. К сожалению, такое случается: люди с полисом идут в частные клиники, их оперируют и под маской дополнительных услуг вытягивают деньги, например, за пребывание в палате. Это нарушение, пациенты должны сообщать минздраву о таких случаях».

Закон не позволяет частным клиникам лечить онкобольных, но в парламенте есть инициатива предоставить им такое право, и минздрав ее поддержал, сообщила Главан.