Суд лишил митрополита Владимира особняка, построенного в лесу

Договор, согласно которому митрополит Владимир и Федор Рошка, настоятель церкви на улице Чуфля в Кишиневе, арендовали 1 гектар леса неподалеку от села Новые Русены, Яловенского района, был расторгнут решением судебной инстанции за долги.

На этом участке двое священнослужителей возвели два элитных особняка. Сотрудники государственного агенства Moldsilva установили, что оба строения построены на бетонном фундаменте, а инженерные коммуникации к домам проложены в земле.

Работы проводились с разрешения агенства в период 2010-2013 годов. Ни митрополит ни настоятель чуфлинской церкви решению суда не подчинились, Moldsilva обратилась в Генеральную прокуратуру ссылаясь на незаконные действия должностных лиц SRL Lemn Construct Prim, созданного двумя служителями церкви.

В октябре 2016, за невыплату аренды лесному фонду решением суда сектора Ботаника договор между Moldsilva и Lemn Construct Prim был расторгнут. Как сообщает zdg.md решение суда так и не было обжаловано.

15 февраля 2017 Moldsilva проинформировала компанию Lemn Construct Prim о необходимости исполнения решения, необходимости сноса построек и возвращения участка в первоначальное положение.

19 апреля Moldsilva обратилась в генеральную прокуратуру с требованием повлиять на руководство фирмы. В прокуратуре наличие жалобы подтвердили, однако прокуроры еще не приняли никакого решения по данному делу.

Постройки в лесу:

Арендованный участок: