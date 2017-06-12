Противоречия в глобальной политике: как их используют молдавские власти

Марина ТИМОТИН

Большие политические игроки - США, ЕС и Россия – сегодня играют без правил. Как эта ситуация отражается на Молдове? В проблеме разбирались политологи Николае Киртоакэ и Зураб Тодуа в программе «Главный вопрос» на телеканале НТВ Молдова.

Нужна модель нового миропорядка

По словам Николае Киртоакэ, геополитика претерпела серьезные изменения. С одной стороны, это связано с событиями на Украине и в Крыму, с упрочением России как мирового лидера. С другой стороны, с приходом в США к власти нового президента – популиста, бизнесмена, не связанного ни с политическим истеблишментом, ни с партиями: «Трамп, будучи рядовым националистом, сказал: Америка не будет больше тратиться на НАТО и глобальные вопросы – будет решать свои проблемы».

По мнению Тодуа, наступил конец миропорядка, согласованного в Потсдаме и закрепленного Хельсинским соглашением 1975 года. Он не нарушался при распаде СССР и Югославии, происходившем в рамках границ республик. «Отсчет разрушения миропорядка начался в 2008 году с разделения Сербии и признания Косово, - отметил политолог. - Следующий шаг - признание независимости Осетии и Абхазии, выбор Крыма и Донбасс. Сейчас нет правил, мир в стадии турбулентности. Возможны новые конфликты, в первую очередь в Европе с ее территориальными спорами и мигрантами. Назрела тема новой конференции наподобие Хельсинкской, потому что с избранием Трампа ситуация запуталась».

Почему Трамп в ходе мирового турне первую остановку сделал в Саудовской Аравии

Николае Киртоакэ: «Саудовская Аравия - стратегически партнер США, и это было показано с соблюдением протокола. Ее уравновесила поездка в Тель- Авив, Израиль - не менее важный стратегический партнер на региональном уровне».

Для оценки результатов мирового турне президента США, по мнению политолога, значимы саммит G7 и вопрос НАТО. Складывалось впечатление, что Трамп и его команда, имея амбиции оставаться сверхдержавой, не понимают, что НАТО всегда служило инструментом глобальной политики США, а тот, кто заказывает музыку, тот и платит. Подсчеты, кто сколько платит, вызвали напряжение среди стран-участниц НАТО.

Трамп ни разу не заявил о поддержке пятой статьи Трансатлантического договора: один за всех и все за одного. Такое впечатление, что он лишен стратегического мышления, а партнеров воспринимает как бизнесмен. Но, как отметил один американский аналитик, демократы, сенат и конгрессмены не заинтересованы в импичменте Трампа - им нужна его полная дискредитация».

Как отразится позиция Трампа на взаимоотношениях с ЕС

«Военное дело – дорогое удовольствие, - сказал Зураб Тодуа. - США, которые содержат за рубежом около 800 военных баз, это понимают. У Британии, Франции, России по две-три базы за рубежом. Никаких изменений не будет, пока к руководству не придут лидеры, которые захотят этих изменений. Германия может потребовать вернуть золотой запас или вывести военные базы – русские же вывели, а там до сих пор войска Великобритании, США и Франции. Германия оккупирована».

По словам политолога, визит Трампа в Саудовскую Аравию связан с подписанием контракта на 100 миллиардов долларов для ВПК США: «Эта страна непонятно зачем покупает оружия на 100 миллионов лей в месяц. Воюют они плохо, но все знают, что эта страна финансирует мировой терроризм. Десятки миллиардов тратятся на экспорт вакхабизма. Интересно, что никаких терактов давно нет ни в Саудовской Аравии, ни в США».

Киртоакэ считает, что жесткая позиция Трампа пошатнула фундамент трансатлантической безопасности и ключевую роль США. Германия обратила свой взор к Китаю. А альтернативы Меркель на выборах канцлера нет.

Изменится ли политика Франции с приходом Макрона

По мнению Зураба Тодуа, нашли и поддержали Эммануэля Макрона лидеры транснациональных корпораций. Стандартный подход европейских и американских финансистов: найти человека, который «не будет заморачиваться по поводу внутренних проблем и национальных интересов».

Тодуа считает, что лидерам глобализма все труднее будет организовывать победу таких, как Макрон, и все большую народную поддержку будут получать такие, как Виктор Орбан в Венгрии и Марин Ли Пен во Франции.

Встреча Макрона и Путина показала, что Россия готова договариваться: санкции болезненны. «Жизненно важно снять напряжение в мире, - считает Тодуа. - Важно и для Молдовы, мы на границе между Западом и Востоком. Все, что они не могут поделить, сказывается на нас. Думаю, что пример Украины, где столкнулись Европа, Америка и Россия, должен всех отрезвить».

В чьей зоне влияния Молдова?

«Трения между Западом и Россией возникают по вопросам влияния на постсоветском пространстве, - сказал Николай Киртоакэ. - Против влияния России выступает Европа во главе с Германией. А у США позиция невнятная. Хотя под давлением истеблишмента Трамп идет на попятную».

По мнению Зураба Тодуа, «молдавские власти в вопросах сотрудничества с внешними партнерами опираются на свои личные интересы: Запад должен давать деньги и поменьше спрашивать, как их тратят».

Маловероятно, что наши власти преследуют государственные интересы

«Чтобы выжить, малому государству нужна умная внешняя политика, – считает Николае Киртоакэ. - Молдова должна выстраивать свои отношения с внешними игроками исходя из своих интересов: стабильности, целостности территории, экономического развития, благосостояния народа. И демократии. Есть ли у правящего большинства такие возможности? Маловероятно! Реформы разрушают олигархический строй, противореча его природе. Идет имитация: абсурдна реформа правительства, не имеющего стратегии развития. Американцев это может устроить, европейцев - нет».