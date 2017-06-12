Додон посоветовал послу США поддерживать молдавский народ, а не коррумпированное правительство

Президент Игорь Додон посоветовал послу США в Молдове Джеймсу Петтиту поддерживать молдавский народ, а не коррумпированные правительства. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он написал на своей странице в facebook, комментируя высказывания дипломата о том, что жители Молдовы больше ориентированы на Россию.

"Надо поддерживать народ, а не коррумпированные правительства или подкаблучные NGO, как это было в последние годы. И не надо закрывать глаза на весь беспредел так называемой проевропейской власти. Не всегда принцип "он - сукин сын, но наш сукин сын" приносит плоды. Граждане все видят и все понимают", - написал Додон.

В передаче "Пятница с Анатолием Голя" на телеканала РТР-Молдова, Джеймс Петтит выразил удивление тем, что "несмотря на финансовую поддержку, выделяемую Молдове США и Европейским союзом, более половины граждан являются пророссийскими". "США выделили Молдове более миллиарда долларов на экономическое и демократическое развитие государства. Аналогичную сумму выделил и Европейский союз, в то время как Россия не только не помогала вашей стране, но и наказывала ее, вводя эмбарго. Вот почему нас удивляет, что согласно всем опросам, более половины молдавского населения - пророссийское. Как это можно объяснить? Нам очень сложно это понять", - признался дипломат.