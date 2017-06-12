Президент РМ провел рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга

В эти дни губернатор культурной столицы России Георгий Полтавченко находится с рабочим визитом в Молдове. Высокопоставленные лица обсудили специфику русско-молдавских отношений и перспективы их развития.

В ходе встречи собеседники отметили положительную динамику в сотрудничестве России и Молдовы. «Целый ряд договорённостей, достигнутых в ходе моих встреч с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, успешно реализовываются, несмотря на многочисленные трудности и умышленные препятствия. Поблагодарил российскую сторону за принятые решения, дающие возможность дополнительным молдавским винодельческим компаниям возобновить экспорт своей продукции на российский рынок. Выразил особую признательность за принятые меры по легализации пребывания на территории России десятков тысяч молдавских трудовых мигрантов, что дало им возможность и дальше работать в России»,- заявил президент РМ.

Без внимания сторон не остались и вопросы регионального сотрудничества. В этом контексте Игорь Додон отметил необходимость открытия консульства Республики Молдова в Санкт-Петербурге, что крайне важно для примерно 200 тысяч молдаван, живущих и работающих в Северо-Западном федеральном округе.

Важный аспект экономического сотрудничества также стал объектом дискуссий. Российская и молдавская сторона обсудили возможность углублении сотрудничества между Санкт-Петербургом и городами Молдовы в заимствовании передового опыта, а также о расширении бизнес-контактов между деловыми кругами наших стран.

Кроме того, президент РМ и губернатор Санкт-Петербурга обсудили возможность открытия ещё одного пункта пропуска для молдавских экономических агентов с целью допуска молдавской продукции в северные районы России.