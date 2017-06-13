От ненависти до любви - один шаг: Майя Санду будет готова вступить в альянс с теми, против кого протестует

Поэтому возглавляемая ею партия борется за пропорциональную систему выборов, а на ее плакате на акции протеста написано: «Додона - в тюрьму!».

Политолог Дионис Ченуша высказал мнение, что результатом парламентских выборов 2018 года могут стать либо подконтрольное социалистам большинство, либо хрупкая коалиция проевропейских сил (Партия «Действие и солидарность», Платформа DA, ДПМ).

О возможности создания «хрупкой коалиции проевропейских сил» «Комсомолка» поговорила с депутатом от ПСРМ, политологом Богданом Цырдя.

- Во-первых, не нужно путать Санду и Нэстасе. Майя Санду 5 лет состояла в правящем альянсе, занимала должность министра. Проводила всю политику альянса, голосовала и за концессию аэропорта, по крайней мере, один раз из трех, и за выдачу 5,4 миллиарда леев проблемным банкам. Напомню еще вашим читателям, что она голосовала и за спикера Канду, и Канду вместе с Плахотнюком голосовали за правительство, в которое тогда входила Санду. То есть она была частью альянса вместе с Филатом и Плахотнюком, - отметил Богдан Цырдя.

В то же время, по его словам, господин Нэстасе не состоял в правящем альянсе, поэтому, когда он говорит, что не будет входить в правящий альянс, ему еще где-то можно верить. А вот Санду верится с трудом, потому что она уже была в этом альянсе.

- Почему Ченуша так выразился — что возможен хрупкий альянс?

- Действительно, мы считаем, что возможен хрупкий альянс. Майя Санду не очень горит желанием вступать в открытый альянс с Демпартией, но, тем не менее, Майя Санду - осколок ЛДПМ. Она, как и вся ее партия, все ее активисты, те, кто ее поддерживает, были в альянсе, и она - проект Госдепа, это тоже все понимают. Если скажут, что нужно вступить в альянс, она будет сопротивляться, но ее сломают, и она вступит в этот альянс. Как говорится, «ежики плакали, кололись, но продолжали есть кактус».

Обратите внимание, что Санду даже на митинге в воскресенье несла плакат, на котором было написано, что посадят Додона, а не кого-то еще... То есть она оставляет калитку открытой, ее меседж против власти не столь агрессивен и радикален, как у Нэстасе, она оставляет пространство для маневра. Более того, она пытается дистанцироваться от Нэстасе и быть более умеренной, чтобы открыть путь к будущему возможному альянсу.

- Какую роль здесь играет избирательная система?

- Эту гипотезу г-на Ченуша, которую я высказывал ранее, где-то два месяца назад, о том, что возможен такой альянс, подтверждает и тот факт, что Партия «Действие и солидарность» Майи Санду и Платформа DA борются за пропорциональную систему выборов, согласно которой в парламент проходят только три партии: первое место — социалисты, второе — Партия «Действие и солидарность» Майи Санду с 30% и третье — Демпартия. Безусловно, при таком раскладе, если власть урезает 2-3% у социалистов, большинство может сформироваться между двумя партиями, то есть между Демпартией и Партией «Действие и солидарность» Майи Санду. А если будет смешанная система, то Майя Санду остается в глухой оппозиции или на третьих ролях.

Вот и воюют и Запад, и Майя Санду за пропорциональную систему. Вот и вся суть всей этой сложной конструкции. Западу здесь не нужны пророссийские силы, некий пророссийский плацдарм или форпост, как они это называют. Им нужна прозападная стабильность и прозападная коалиция. Вот они постоянно и скрещивали бегемота с кашалотом, то есть Демпарию с АМН, ДПМ и либералами, которые были нескрещиваемыми в принципе.

Татьяна Владимирская