Задержан бывший генеральный прокурор

Один из бывших генеральных прокуроров и ещё шесть человек были задержаны на 72 часа сотрудниками прокуратуры и антикоррупционных ведомств вчера, 12 июня.

Согласно пресс-релизу Генпрокуратуры, который цитирует IPN, чиновники подозреваются в превышении должностных полномочий. Как утверждается, они приобрели здание под офис ГП по завышенной цене и заключили контракт на проведение работ по его реконструкции с серьёзными нарушениями действующего законодательства.

По данным следствия, в 2005 году бывший генеральный прокурор распорядился приобрести незаконченное здание по улице Александру чел Бун, 100 по цене в девять миллионов леев, в то время как его цена, согласно последней оценке, составляла менее 2,5 миллиона леев. Покупка была осуществлена без проведения открытого тендера и в отсутствие проектной документации, надлежащим образом проверенной и утверждённой.

Позднее, располагая заключениями экспертов, свидетельствующими о серьёзных недостатках приобретённого здания, не имея утверждённого проекта реконструкции и акта об оценке требующихся работ, члены группы по проведению тендера, созданной приказом бывшего генпрокурора, назначили некоего экономического оператора генеральным подрядчиком для осуществления работ по реконструкции. При этом, по данным следствия, экс-генеральный прокурор заключил с ним договор подряда, нарушив положения закона.

В общей сложности из государственного бюджета было выплачено свыше 18,8 миллиона леев, однако здание остаётся недостроенным до сих пор. При этом Генпрокуратура была втянута в гражданско-правовой спор экономическим оператором, который добивается выплаты учреждением более чем 6 миллионов леев за якобы выполненные, но не оплаченные работы. Обстоятельства, связанные с этим гражданско-правовым спором, послужили основанием для начала расследования и возбуждения уголовного дела по данному случаю.

Все подозреваемые были препровождены в Антикоррупционную прокуратуру, допрошены в качестве подозреваемых и задержаны. Если их вина будет доказана, подозреваемым грозит тюремное заключение на срок до десяти лет, с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок от десяти до пятнадцати лет.