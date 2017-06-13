76 лет назад почти 33 тысячи жителей Молдовы депортировали в Сибирь и Казахстан

76 лет назад десятки тысяч жителей Молдовы погрузили в товарные поезда и увезли в Сибирь и Казахстан. В ночь на 13 июня 1941 года в Бессарабии и Северной Буковине прошла первая волна сталинских депортаций.

В Кишиневе сегодня пройдет марш памяти жертв политических репрессий, который начнется на проспекте Штефана чел Маре и завершится церемонией возложения цветов к памятнику в сквере Железнодорожного вокзала. В Бессарабии и Северной Буковине было три волны депортации.

В списки, составленные советскими чиновниками, вошли почти 33 тысячи человек. Критериями отбора были деятельность главы семьи, его благосостояние и сотрудничество с румынской администрацией. Вторая и третья волна репрессий прошли в 1949-м и 51-м годах.