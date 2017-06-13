13 Июня 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
76 лет назад почти 33 тысячи жителей Молдовы депортировали в Сибирь и Казахстан
13.06.2017

76 лет назад десятки тысяч жителей Молдовы погрузили в товарные поезда и увезли в Сибирь и Казахстан. В ночь на 13 июня 1941 года в Бессарабии и Северной Буковине прошла первая волна сталинских депортаций.

В Кишиневе сегодня пройдет марш памяти жертв политических репрессий, который начнется на проспекте Штефана чел Маре и завершится церемонией возложения цветов к памятнику в сквере Железнодорожного вокзала.  В Бессарабии и Северной Буковине было три волны депортации.

В списки, составленные советскими чиновниками, вошли почти 33 тысячи человек. Критериями отбора были деятельность главы семьи, его благосостояние и сотрудничество с румынской администрацией. Вторая и третья волна репрессий прошли в 1949-м и 51-м годах.


 
Количество просмотров:
50
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.