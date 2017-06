В нашей стране впервые проходит форум в области автомобилестроения

Более ста отечественных и зарубежных компаний в области автомобилестроения принимают участие в форуме "Moldova Automotive Days 2017".

Цель мероприятия, впервые организованного в Кишиневе, - создание ежегодной международной платформы в сфере производства автозапчастей, что позволит привлечь в Молдову больше инвесторов.

В форуме примут участие 45 инвесторов из Европы, а также представители 72 местных компаний. Они обсудят тенденции и проблемы, с которыми сталкивается производители автозапчастей, и узнают, как заключить контракты с гигантами автомобильного рынка.

"Нужно консолидировать отрасль отечественной автопромышленности и дать ей новый темп развития. Сейчас объем экспорта автомобильного сектора составляет 20% от общего объема экспорта Молдовы и достигает 400 миллионов долларов", - сказал министр экономики Октавиан Калмык.

В рамках форума, который продлится два дня, будет организована ярмарка рабочих мест для выпускников инженерных факультетов.

"Первый день мероприятия будет включать ряд тематических дискуссий на тему бизнеса и инвестиционных возможностей в Молдове, участники будут разделенны на четыре группы. 14 июня запланированы 38 встреч be to be. Форум станет хорошей информационной платформой для местных компаний и иностранных инвесторов", - рассказал директор MIEPO Виталий Захария.

Сейчас в сфере производства автозапчастей заняты около 10 тысяч человек.