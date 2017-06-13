Молдова, прощай: Куда поехать на море и не разориться?

Юлия Смирнова, Лидия Ткач

Пик сезона отпусков впереди - больше всего туристов отправится на пляжи в июле и августе. Где отдохнуть дешевле? «Комсомолка» сравнила цены на самых популярных курортах - в Одессе, на Солнечном берегу и в турецкой Анталье.

ЕДЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

Своим ходом обычно едут на Украину. Но и в безвизовую Турцию молдаване нередко летают сами, без помощи тур­фирм. Для сравнения мы взяли варианты отдыха на разный бюджет - самое дешевое, что предлагают в частном секторе; трехзвездочные гостиницы - с комфортом, но без шика; и пятизвездочные отели. Да, еще нужны деньги на дорогу, но тут сравнение не будет объективным.

Цены на жилье у моря из расчета на двоих путешественников.

Эконом-вариант

Одесса

Минимальная цена в частном секторе или квартире — от 7 евро на двоих в сутки, удобства при этом могут быть на улице или на этаже. За двухместный номер в хостеле просят 5 —20 евро, душ и туалет общие, на этаже. Комната на двоих в гостевом доме или в отдельном флигеле, со своей ванной, кондиционером, телевизором, вайфаем, еще и недалеко от моря - от 15 евро. Без питания.

Солнечный берег

Комната-студия стоит от 10 евро. Снять однокомнатную квартиру реально за 15-35 евро в сутки. Квартиры с евроремонтом и кондиционером предлагают за 25-50 евро. Цена за всех отдыхающих. Понятно, в однушке хорошо вдвоем, в крайнем случае втроем. Гостевые дома - от 40 евро за двухместный номер. Все это без питания.

Анталья

Двухместный номер в самом скромном пансионе с общим душем получится снять за 15 евро в сутки (и, кстати, можно рассчитывать на интернет и кондиционер). Если хотите отдельную ванную, - минимум 20 евро в сутки. А за 25 евро получите комнату на двоих в Старом городе Антальи, в 10 минутах от пляжа, с душем, кондиционеров, вайфаем, феном, чайником, утюгом, телевизором.

Гостиница «3 звезды»

Одесса

Номер на двоих с завтраками — минимум 15 евро. Однако многие отели, готовые приютить отдыхающих за такие деньги, расположены далеко от моря, хотя с удобствами – от кондиционера до бассейна – и бесплатной парковки, у них все в порядке. В основном же надо рассчитывать на 25-50 евро в сутки.

Солнечный берег

Двухместный номер с завтраком - от 27 евро в сутки, причем за такие деньги можно найти, например, отель с кондиционером, интернетом, холодильником в номере, но за питание придется доплатить. В среднем же трехзвездочные гостиницы просят 50-80 евро.

Анталья

Номер на двоих в одной минуте от моря, с завтраком можно найти за 55 евро (отдельная ванная и кондиционер - само собой). «Трешка» с завтраком и ужином обойдется, в среднем, в 60 евро в сутки. Если хотите «все включено», готовьте около 70 евро с пары.

Пятизвездочный отель

Одесса

Если готовы выложить 90-120 евро в день на двоих, вас ждут в пятизвездочных отелях города-курорта. Но не во всех! Как вам идея заплатить 400 евро за день отдыха? Есть и такие цены в Одессе.

Солнечный берег

Один летний день в «пятерках» обойдется минимум в 55-70 евро в сутки (это со скидкой), в среднем же, в около 90 евро, а максимальные цены доходят до 650 евро. Зато питание можете выбирать сами.

Анталья

Если из питания брать только завтраки, большой двухместный номер в «пятерке» снимете за 80-125 евро. А all inclusive в п»яти звездах» - порядка 125 — 190 евро в сутки на двоих, в зависимости от расположения отеля и включенных в стоимость услуг. Да, есть и роскошные номера за 650 евро в день.

ПОКУПАЕМ ТУР

Раньше, чтобы сэкономить, на море ездили дикарем. Сейчас в большинстве случаев дешевле выходит купить готовый тур - если говорить о массовых курортах, конечно. Почему - понятно: туроператоры заказывают чартеры или берут большие блоки мест на регулярных рейсах, загодя бронируют номера в отелях. А «оптовая» цена на билеты и проживание ниже. К тому же в путевку обычно входит и трансфер из аэропорта до гостиницы, не надо тратиться на такси. Со многими странами крупные молдавские турфирмы работают по такой схеме уже больше 20 лет.

В таблице мы собрали средние цены на туры. Во всех случаях это цены на одного человека, за неделю отдыха в июле, из Кишинева. Цифры ориентировочные, на каждом курорте можно найти варианты и дешевле, и дороже, в зависимости от расположения отеля, включенных в стоимость услуг, перелета той или иной авиакомпанией. Но порядок цен ясен.

Средние цены на туры

ВОПРОС ДНЯ

А вы экономите на отдыхе?

Владимир КОЛЕСНИЧЕНКО, бизнесмен:

- А кто сегодня не экономит?! Наверное, все, независимо от того, состоятелен человек или нет. Я, например, заранее приобретаю путевки, получается дешевле, билеты на самолет тоже со существенной скидкой. Вот и выходит экономия!

Антон КЛИМОВ, оператор:

- Мой главный секрет, который не такой уж и секрет, прост: я организовываю свой отпуск самостоятельно. А это значит, что я максимально контролирую свои расходы и экономлю на том, на чем могу себе позволить.

Евгений КОЖОКАРЬ, фотограф:

- Я бы сказал иначе: я экономлю не на отдыхе, а в течение года, когда коплю на этот самый отдых. Он у меня всего один раз в году, и мне хочется оторваться по-максимуму!

Марина СТАЦЕНКО, переводчик:

- Я люблю комфортный отдых за разумные деньги. Всегда тщательно выбираю отель, чтобы деньги были потрачены не зря. Устанавливаю рамки бюджета, который могу позволить себе потратить, и стараюсь не выходить за эти рамки.

Екатерина ВЫЗДОАГЭ, IT-специалист:

- Я не выбираю что-то люксовое. Для меня «три звезды» — это уже хорошо. А вот родители покупают путевки, начиная от четырех звезд. У каждого возраста - свой комфорт.

Изабель Лалла, музыкант:

- Трачу все до последней копейки. Отдых — это важная часть жизни. Он напрямую связан с состоянием здоровья. А на нем, как известно, экономить нельзя!

Инга ЧЕБАН, вокалистка:

- Я не люблю экономить или копить - я беру кредит и еду отдыхать, когда захочу. Зарплаты у большинства не такие большие, чтобы накопить на отпуск - слишком много других трат, куда уходит основная часть доходов.