Депутат Госдумы РФ Константин Затулин раскритиковал молдавского президента Игоря Додона за то, что последний поддержал идею создания совместных постов Молдовы и Украины на границе с Приднестровьем. В то же время российский депутат выразил надежду, что глава РМ изменит свою позицию после выборов в 2018 году, если их выиграют социалисты.

«Я это говорю именно потому, что, к сожалению, 23 мая в своём интервью европейской радиостанции уважаемый президент Республики Молдова поддержал идею создания таких совместных постов, молдавско-украинских, на границе с Приднестровьем. Это как-то не согласуется с тем, что молдавские политики говорят о необходимости диалога и шагов навстречу друг к другу», — подчеркнул Константин Затулин.

Политик отметил, что не хочет повторения истории, когда вместо того, чтобы снять проблему, происходило новое обострение ситуации, и напомнил обещания и действия всех предыдущих молдавских руководителей.

«Я помню надежды, которые порождались приходом новых политических сил, когда мы столкнулись с неисправимой позицией Мирчи Друка и Мирчи Снегура. Ждали, когда придёт Лучинский, потому что человек с таким широким кругозором на общесоюзном уровне, безусловно, предложит новую модель поведения. Этого не произошло. Потом мы также ждали, когда придёт в президенты Воронин, бывший соратник ныне действующего президента Молдовы. И вы знаете, что вместо того, чтобы снять проблему, произошло обострение ситуации. И мы, подойдя очень близко в меморандуме Козака к решению, отдалились. И дальше произошло новое обострение в зоне конфликта. Я очень не хочу, чтобы мы в третий раз или в четвёртый уже (сбился со счёта) повторили эту историю», — отметил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

По словам Константина Затулина, остается открытым вопрос, в случае победы на будущих парламентских выборах проявит ли нынешний президент РМ ту же «широкую инициативу».

«Если это произойдёт, возникнет очень важный момент. Обладая этими новыми полномочиями и возможностями, будет ли проявлена эта широкая инициатива или опять мы будем цепляться за совместные посты на украинской границе, желание в чём-то кого-то надуть или объегорить? Что, к сожалению, отмечается в ином случае», — рассказал российский политик.

Константин Затулин — первый вице-председатель Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Является одним из авторов стратегии гибридной войны в Украине, Польше и Молдове.

Украинские хакеры смогли заполучить два проекта: «Молдова — не Румыния» и «Украина — не ЕС», автором которых является один из советников Затулина Иван Скориков.