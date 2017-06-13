13 Июня 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Россия раскритиковала позицию Додона по приднестровской проблеме
13.06.2017

Депутат Госдумы РФ Константин Затулин раскритиковал молдавского президента Игоря Додона за то, что последний поддержал идею создания совместных постов Молдовы и Украины на границе с Приднестровьем. В то же время российский депутат выразил надежду, что глава РМ изменит свою позицию после выборов в 2018 году, если их выиграют социалисты.

«Я это говорю именно потому, что, к сожалению, 23 мая в своём интервью европейской радиостанции уважаемый президент Республики Молдова поддержал идею создания таких совместных постов, молдавско-украинских, на границе с Приднестровьем. Это как-то не согласуется с тем, что молдавские политики говорят о необходимости диалога и шагов навстречу друг к другу», — подчеркнул Константин Затулин.

Политик отметил, что не хочет повторения истории, когда вместо того, чтобы снять проблему, происходило новое обострение ситуации, и напомнил обещания и действия всех предыдущих молдавских руководителей.

«Я помню надежды, которые порождались приходом новых политических сил, когда мы столкнулись с неисправимой позицией Мирчи Друка и Мирчи Снегура. Ждали, когда придёт Лучинский, потому что человек с таким широким кругозором на общесоюзном уровне, безусловно, предложит новую модель поведения. Этого не произошло. Потом мы также ждали, когда придёт в президенты Воронин, бывший соратник ныне действующего президента Молдовы. И вы знаете, что вместо того, чтобы снять проблему, произошло обострение ситуации. И мы, подойдя очень близко в меморандуме Козака к решению, отдалились. И дальше произошло новое обострение в зоне конфликта. Я очень не хочу, чтобы мы в третий раз или в четвёртый уже (сбился со счёта) повторили эту историю», — отметил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

По словам Константина Затулина, остается открытым вопрос, в случае победы на будущих парламентских выборах проявит ли нынешний президент РМ ту же «широкую инициативу».

«Если это произойдёт, возникнет очень важный момент. Обладая этими новыми полномочиями и возможностями, будет ли проявлена эта широкая инициатива или опять мы будем цепляться за совместные посты на украинской границе, желание в чём-то кого-то надуть или объегорить? Что, к сожалению, отмечается в ином случае», — рассказал российский политик.

Константин Затулин — первый вице-председатель Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Является одним из авторов стратегии гибридной войны в Украине, Польше и Молдове.

Украинские хакеры смогли заполучить два проекта: «Молдова — не Румыния» и «Украина — не ЕС», автором которых является один из советников Затулина Иван Скориков. 


 
Количество просмотров:
57
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.