Чтобы понять «пророссийскость» молдаван, нужно было родиться здесь, - Додон

Выступая на торжественном приеме по случаю Дня России президент предупредил, что попытки разрушить отношения Молдовы и России обернутся против зачинщиков.

Президент Молдовы Игорь Додон принял 12 июня участие в торжественном приеме по случаю Дня России, организованном посольством Российской Федерации в Республике Молдова. От имени большинства граждан глава государства поздравил посла России Фарита Мухаметшина, других сотрудников дипломатической миссии и всех присутствующих с этим праздником.

Игорь Додон отметил: за 25 лет существования дипломатических отношений в истории Молдовы и России были разные моменты: и печальные, и радостные. Отдельно отметил он успешную операцию на Днестре, которая обеспечила мир. Но молдавские граждане всегда знали и верили, что Российская Федерация будет рядом и поможет, подчеркнул президент.

- Да, некоторые не понимают, почему это происходит, они, наверное, и не поймут. Но большинство граждан РМ, более 65%, считают Россию дружественным государством. Так было, так есть и так будет. Для того, чтобы это понять, нужно было родиться здесь: в Молдове, России, Советском Союзе. И я бы посоветовал не пытаться это разрушить, потому что все это обернется против тех, кто делает эти шаги, - сказал Додон.

Глава государства отметил, что у Молдовы и России общая история, общее настоящее и, уверен он, общее будущее. Игорь Додон заверил российских граждан в том, что в лице Молдовы и президента страны они всегда найдут надежного партнера, который будет защищать дружеские и стратегические отношения.

- Нам очень многое предстоит сделать вместе. 2018-й год будет очень непростым: будут выборы и здесь, и у вас. Новые вызовы, но и новые возможности. Я лично смотрю с оптимизмом на 2018-й год. Хочу вам сказать большое спасибо за понимание, и уверен, что мы пройдем через все сложности, и станем еще сильнее, - подытожил президент.