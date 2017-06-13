В Кишиневе запустили троллейбусный маршрут до аэропорта

В столице был запущен новый троллейбусный маршрут №30. Однако работает он, пока только в тестовом режиме, сообщает Actualitati.md

По полученной информации на маршруте работает пять единиц техники. Интервал 30 — 60 минут. Примечательно то, что этот маршрут связывает Международный Аэропорт Кишинёва и Центр города. Это стало возможно благодаря установленным аккумуляторам, которые позволяют троллейбусу передвигаться без подключения к электросети около 50 км.

Обкатка маршрута производилась в минувшие выходные.

На данный момент маршрут троллейбуса № 30 следующий:

В сторону Аэропорта — ул. 31 Августа — ул. Пушкина — бул. Штефана чел Маре — ул. Чуфля — бул. Дачия — Аэропорт.

В сторону центра — Аэропорт — бул. Дачия — ул. Чуфля — бул. Штефана чел Маре — бул. Бэнулеску-Бодони — ул. 31 Августа.

В примэрии также предложили запустить маршрут к республиканской больнице, либо в коммуну Ставчены, откуда в течение всего дня наблюдается активный пассажиропоток. Как запасным, третьим, вариантом был назван пригород Дурлешты.

Также стоит отметить, что, в связи с тем, что маршрут находится на стадии тестирования, точная информация по маршруту не опубликована на сайте Примэрии и Электротранспорта (RTEC), а расписания следования данного троллейбуса не вывешено на остановках.

Actualitati.md напоминает, что ранее в СМИ сообщалось, что стоимость сборки одного троллейбуса на батареях составляет около 200 тысяч евро.