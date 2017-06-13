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Демпартия передала в парламент проект по борьбе с российской пропагандой
13.06.2017

Демократическая партия (ДПМ) подала сегодня в парламент законопроект по борьбе с российской пропагандой. Об этом заявил председатель ДПМ Влад Плахотнюк. Демократ заявил, что проект не повлечет за собой закрытие российских телеканалов; инициатива нацелена на запрет информационных передач, посредством которых осуществляетяс пропаганда. В конце выступления Плахотнюк ещё раз повторил эту мысль на русском языке.

«Необходимо ликвидировать пропаганду, транслируемую в Молдове различными внешними группами. Молдова уязвима к медиакампаниями извне. Я говорю о нескольких российских телеканалах, которые в рамках аналитических передач передают огромный объем информации, которая порочит Молдову и наших партнеров из США и ЕС.

Очевидно, что подобные решения содержат и субъективные элементы, определяемые геополитическим контекстом. Как, например, сделала Украина, которая находится в более сложной ситуации, чем мы, однако приняла гораздо более радикальные решения», — заявил Плахотнюк.

Влад Плахотнюк добавил, что авторы инициативы готовы взять на себя политические последствия решения.


 
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