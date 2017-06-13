В Приднестровье считают что Россия компенсирует потери, которые понесет регион

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Такое заявление сделал приднестровский спикер Александр Щерба по возвращении из Москвы. Он также рассказал, что Россия использует все возможности для того, чтобы существующий режим пропуска на границе Приднестровья с Украиной был отменен.
В опубликованном парламентской пресс-службой докладе содержится немало любопытных и откровенных заключений спикера.
Парламентская пресс-служба в рубрике «Прямая речь председателя Верховного Совета» разместила доклад Александра Щербы об итогах его участия в прошедшем на минувшей неделе в Госдуме России «круглом столе» о ситуации в Приднестровье.
Щерба обратил внимание на то, что в рамках парламентских слушаний высказываются различные мнения экспертов, и «язык менее дипломатичен, а вещи называются своими именами».
Приднестровский спикер рассказал и о принятой на «круглом столе» резолюции, в которой говорится, что Россия не допустит ухудшения социально-экономического положения жителей Приднестровья.
Спикер подчеркнул, что теперь «это факт, зафиксированный на бумаге», видимо, полагая, что ранее Москва исходила из других позиций.
В этой связи Щерба считает, что период, когда Россия связывала урегулирование приднестровско-молдавских отношений с выбором молдавского народа, закончился. Такое положение парламентарий считает «значительным шагом вперед».
Весьма любопытное заключение Александр Щерба сделал касательно перспектив прямого сотрудничества с Россией.
Такая возможность теперь, по словам спикера, есть. Спикер, вероятно, считает, что эта возможность возникла не много лет ранее, и даже, по всей видимости, не с подписанием Протокола «Жуков-Смирнов», а затем и Протокола «Рогозин-Шевчук», после чего министерства и ведомства России и ПМР стали не только напрямую работать, но и регламентировали свои отношения десятками прямых межведомственных документов, а сейчас.
Такая возможность, сказал народный избранник, открыта благодаря резолюции круглого стола. В качестве подтверждающего примера Щерба привел ситуацию с контрактом МГРЭС на поставку электричества в Молдову, который, справедливости ради, нужно напомнить, был подписан до проведения «круглого стола», а значит, следует полагать, до принятия указанной резолюции.
«Итоговая резолюция прошедшего в нижней палате российского парламента круглого стола предоставляет нам возможность налаживать прямые контакты с министерствами и ведомствами Российской Федерации. В частности, если бы не было содействия России в отношении МГРЭС — предприятия, которое принадлежит российской компании, — нам бы не удалось привести к пересмотру заключенного ранее с украинскими поставщиками электроэнергии в Молдову контракта», — цитирует Щербу парламентская пресс-служба.
Щерба рассказал о полученных в Москве обещаниях, правда, без отсылки к персоналиям. Так, по словам спикера, было обещано, что Россия рассмотрит возможность предоставления компенсационных выплат для экономики ПМР, и использует все возможности для отмены установленного на приднестровско-украинской границе режима.
«Нам также было обещано, что Россия рассмотрит возможность предоставления компенсационных выплат для экономики Приднестровья в связи с потерями, которые понесут в результате односторонних блокадных мер Кишинева и Киева хозяйствующие субъекты и бюджет республики. Нас заверили, что Россия использует все возможности для того, чтобы существующий режим пропуска на нашей границе с Украиной был отменен. В связи с этим было отдельное обращение россиян к президенту Молдовы», — рассказал Александр Щерба.
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