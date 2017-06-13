В Приднестровье считают что Россия компенсирует потери, которые понесет регион

Такое заявление сделал приднестровский спикер Александр Щерба по возвращении из Москвы. Он также рассказал, что Россия использует все возможности для того, чтобы существующий режим пропуска на границе Приднестровья с Украиной был отменен.

В опубликованном парламентской пресс-службой докладе содержится немало любопытных и откровенных заключений спикера.

Пар­ла­мент­ская пресс-служба в руб­рике «Пря­мая речь пред­се­да­теля Вер­хов­ного Совета» раз­ме­стила доклад Алек­сандра Щербы об ито­гах его уча­стия в про­шед­шем на минув­шей неделе в Гос­думе Рос­сии «круг­лом столе» о ситу­а­ции в При­дне­стро­вье.

Щерба обра­тил вни­ма­ние на то, что в рам­ках пар­ла­мент­ских слу­ша­ний выска­зы­ва­ются раз­лич­ные мне­ния экс­пер­тов, и «язык менее дипло­ма­ти­чен, а вещи назы­ва­ются сво­ими име­нами».

При­дне­стров­ский спи­кер рас­ска­зал и о при­ня­той на «круг­лом столе» резо­лю­ции, в кото­рой гово­рится, что Рос­сия не допу­стит ухуд­ше­ния соци­ально-эко­но­ми­че­ского поло­же­ния жите­лей При­дне­стро­вья.

Спи­кер под­черк­нул, что теперь «это факт, зафик­си­ро­ван­ный на бумаге», видимо, пола­гая, что ранее Москва исхо­дила из дру­гих пози­ций.

В этой связи Щерба счи­тает, что период, когда Рос­сия свя­зы­вала уре­гу­ли­ро­ва­ние при­дне­стров­ско-мол­дав­ских отно­ше­ний с выбо­ром мол­дав­ского народа, закон­чился. Такое поло­же­ние пар­ла­мен­та­рий счи­тает «зна­чи­тель­ным шагом впе­ред».

Весьма любо­пыт­ное заклю­че­ние Алек­сандр Щерба сде­лал каса­тельно пер­спек­тив пря­мого сотруд­ни­че­ства с Рос­сией.

Такая воз­мож­ность теперь, по сло­вам спи­кера, есть. Спи­кер, веро­ятно, счи­тает, что эта воз­мож­ность воз­никла не много лет ранее, и даже, по всей види­мо­сти, не с под­пи­са­нием Про­то­кола «Жуков-Смир­нов», а затем и Про­то­кола «Рого­зин-Шев­чук», после чего мини­стер­ства и ведом­ства Рос­сии и ПМР стали не только напря­мую рабо­тать, но и регла­мен­ти­ро­вали свои отно­ше­ния десят­ками пря­мых меж­ве­дом­ствен­ных доку­мен­тов, а сей­час.

Такая воз­мож­ность, ска­зал народ­ный избран­ник, открыта бла­го­даря резо­лю­ции круг­лого стола. В каче­стве под­твер­жда­ю­щего при­мера Щерба при­вел ситу­а­цию с кон­трак­том МГРЭС на поставку элек­три­че­ства в Мол­дову, кото­рый, спра­вед­ли­во­сти ради, нужно напом­нить, был под­пи­сан до про­ве­де­ния «круг­лого стола», а зна­чит, сле­дует пола­гать, до при­ня­тия ука­зан­ной резо­лю­ции.

«Ито­го­вая резо­лю­ция про­шед­шего в ниж­ней палате рос­сий­ского пар­ла­мента круг­лого стола предо­став­ляет нам воз­мож­ность нала­жи­вать пря­мые кон­такты с мини­стер­ствами и ведом­ствами Рос­сий­ской Феде­ра­ции. В част­но­сти, если бы не было содей­ствия Рос­сии в отно­ше­нии МГРЭС — пред­при­я­тия, кото­рое при­над­ле­жит рос­сий­ской ком­па­нии, — нам бы не уда­лось при­ве­сти к пере­смотру заклю­чен­ного ранее с укра­ин­скими постав­щи­ками элек­тро­энер­гии в Мол­дову кон­тракта», — цити­рует Щербу пар­ла­мент­ская пресс-служба.

Щерба рас­ска­зал о полу­чен­ных в Москве обе­ща­ниях, правда, без отсылки к пер­со­на­лиям. Так, по сло­вам спи­кера, было обе­щано, что Рос­сия рас­смот­рит воз­мож­ность предо­став­ле­ния ком­пен­са­ци­он­ных выплат для эко­но­мики ПМР, и исполь­зует все воз­мож­но­сти для отмены уста­нов­лен­ного на при­дне­стров­ско-укра­ин­ской гра­нице режима.

«Нам также было обе­щано, что Рос­сия рас­смот­рит воз­мож­ность предо­став­ле­ния ком­пен­са­ци­он­ных выплат для эко­но­мики Приднестровья в связи с поте­рями, кото­рые поне­сут в резуль­тате одно­сто­рон­них бло­кад­ных мер Киши­нева и Киева хозяй­ству­ю­щие субъ­екты и бюд­жет рес­пуб­лики. Нас заве­рили, что Рос­сия исполь­зует все воз­мож­но­сти для того, чтобы суще­ству­ю­щий режим про­пуска на нашей гра­нице с Укра­и­ной был отме­нен. В связи с этим было отдель­ное обра­ще­ние рос­сиян к пре­зи­денту Мол­довы», — рас­ска­зал Алек­сандр Щерба.