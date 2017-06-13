Влад Плахотнюк: Российские телеканалы не исчезнут с молдавских телеэкранов

Главной темой сегодняшнего заседания ДПМ, а так же пресс-конференции стал законопроект о запрете иностранной пропаганды в СМИ. В ходе пресс конференции с заявлением выступил председатель партии Влад Плахотнюк:

"Законодательная инициатива по сокращению пропаганды извне направлена на поддержку всех граждан нашей страны. Вне зависимости от того, на каком языке они разговаривают и каким ценностям привержены. Речь идет об информационной безопасности государства. Эта инициатива не приведет к закрытию телеканалов ретранслируемых из России, чем наверняка некоторые будут спекулировать.

Российские телеканалы не исчезнут с молдавских телеэкранов, так что вы сможете и дальше смотреть программы.

Призываю вас внимательно следить за дебатами на эту тему и не поддаваться на всевозможные манипуляции, никто не собирается закрывать каналы на русском языке", - заявил председатель ДПМ Влад Плахотнюк.