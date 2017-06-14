Евродепутат Лоренцо Фонтана: “Я внимательно слежу за ситуацией, которая происходит с Иланом Шором”

Делегация Партии Шор провела в Страсбурге первую из четырех запланированных встреч с представителями Европейского Парламента.

Как передает ТРИБУНА, со сылкой на пресс-релиз партии, в рамках официального визита, вице-председатель Партии Шор, Марина Таубер, а также адвокаты Юлиан Балан и Денис Уланов встретились вчера, 13 июня, с депутатом Европарламента Лоренцо Фонтана, членом Комиссии по Гражданской Свободе, Праву и Внутренним Делам (LIBE) Европейского Парламента, входящим в политическую группу «Лига Севера» .

На встрече представители Партии Шор кратко рассказали о политической ситуации в стране, а также о деятельности и программных целях своей партии.

Стороны сошлись в необходимости интенсификации двустороннего диалога, в том числе по политическому направлению, а также обсудили возможность налаживания постоянного сотрудничества между политическими формированиями.

Член Европарламента Лоренцо Фонтана выразил готовность прибыть в начале июля в Кишинев для обсуждения перспектив межпартийного сотрудничества и изучения на месте ситуации, сложившейся вокруг лидера Партии Шор, примара Оргеева Илана Шора.

Лоренцо Фонтана отметил, что депутаты Европарламента внимательно следят за вектором и качеством перемен, которые происходят во всех сферах жизни Молдовы, в том числе в области права и борьбы с коррупцией. «Как вы знаете, я внимательно слежу за ситуацией, которая происходит с Иланом Шором, и мы будем настойчиво добиваться, чтобы главный свидетель был реально защищён от коррупционеров, а правосудие защищено от политического давления чиновников».

Вице-председатель Партии Шор, Марина Таубер, поблагодарила евродепутата Лоренцо Фонтана за внимание, которое он оказал проблеме с нарушением гражданских прав и ограничением свобод председателя партии Илана Шора.

В течение сегодняшнего дня, на повестке дня работы делегации Партии Шор еще несколько встреч с евродепутатами и экспертами, представляющими различные политические группы Европейского Парламента.

Представители Партии Шор, а также адвокаты Илана Шора были приглашены в Европейский Парламент для участия в публичных слушаниях по теме нарушения гражданских прав и ограничения свобод Илана Шора, которые пройдут 14 июня 2017 года в Страсбурге. Встреча с евродепутатом Лоренцо Фонтанна одна из нескольких запланированных накануне слушаний консультаций с членами Европарламента, представляющих различные государства Евросоюза и политические группы Европарламента.