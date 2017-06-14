Посмотри на это солнце – ты видишь его последний раз: В ближайшее время в Молдове будут идти непрерывные дожди

Пугающий прогноз экспертов NASA затронет весь земной шар, но у нас пока есть возможность насладиться голубым небом и теплом светила

Эксперты NASA всерьез обеспокоены изменениями климата, а потом у все время проводят исследования, чтобы знать, чего ждать в дальнейшей. Выводы пока получаются неутешительными.

Специалисты установили, что по мере потепления широкая зона восходящего воздуха с центром на экваторе сужается. Это приводит к сокращению количества высотных облаков в тропических районах, и как следствие, охлаждению воздуха. Что это значит? Количество осадков будет увеличиваться, пока не дожди не станут непрерывными, а вслед за этим начнутся наводнения. И Молдову это тоже коснется.

Впрочем, к серьезным осадкам стоит готовиться уже на этих выходных. Государственная гидрометеорологическая служба сообщает, что в будни нас ждет жара, а вот потом погода резко изменится.

В субботу, 17 июня, воздух в Молдове прогреется до +20 градусов. В воскресенье будет на пару градусов теплее. Все это время нас ждут ливневые дожди с грозами. Осадки продолжатся и в начале следующей недели, но лишь в северной части страны.