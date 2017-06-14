Запад взрастил в Молдове криминальный режим, а теперь удивляется, почему население тянется к России

На днях посол США в Молдове Джеймс Петтит высказал сильное разочарование в связи с тем, что, несмотря на многомиллиардную помощь, выделенную Кишиневу Вашингтоном и Брюсселем, большая часть населения симпатизирует Москве. «Нас удивляет, что, согласно всем опросам, более половины молдавского населения - пророссийское. Как это можно объяснить? Нам очень сложно это понять, - заключил Джеймс Петтит.

А между тем «молдавский ларчик» открывается очень просто. Поддерживая долгие годы все эти АЕИ-1, 2, 3 и «ночное правительство» Павла Филипа, Запад взрастил в Молдове чудовищный режим, от которого люди бегут как черт от ладана.

Узурпация

Суть феномена проста. В ее основе повторяющийся замкнутый цикл: «криминальные деньги – власть - криминальные деньги - власть», позволяющий совершить акт отчуждения государственных институтов и их использование в интересах узкого круга лиц, а не всего общества.

Конституция РМ говорит, что суверенитет и власть в стране принадлежит народу, и что «Ни одно частное лицо, ни одна часть народа, ни одна социальная группа, ни одна политическая партия или иное общественное объединение не могут осуществлять государственную власть от своего имени. Узурпация государственной власти является тягчайшим преступлением против народа» (Статья 2). Однако и жители Молдовы, и за границей знают, что власть в стране принадлежит одному лицу, олигарху Владу Плахотнюку.

ДПМ, которую Плахотнюк возглавляет, используя такие криминальные инструменты как подкуп и шантаж, увела депутатов из других политформирований и сколотила парламентское большинство, сформировала и правительство.

В подчинении демократов находятся и органы правопорядка, спецслужбы, судебная система. Об этом говорят многочисленные дела против политических оппонентов Плахотнюка, правозащитников и бизнесменов. Их имена в стране широко известны.

Поскольку олигарху принадлежат главные телеканалы Молдовы, то его враги подвергаются шельмованию, что засвидетельствовало исследование экспертов в области СМИ.

Кому в Молдове жить хорошо?

Однако Влад Плахотнюк и его система контроля – лишь вершина криминально- коррупционной пирамиды. На протяжении ряда последних лет журналисты провели расследования и представили факты «шоколадной жизни» огромного числа высокопоставленных государственных чиновников, прокуроров, судей, своеобразных «винтиков» преступной власти.

Достаточно сказать, что за последние восемь лет не было ни одного премьера, не связанного с большим бизнесом. Должность никак не мешала их личному обогащению через аффилированные структуры.

Чуть ли не каждый день СМИ представляет новые разоблачения. Так, "Ziarul de gardă" нашла у премьера Павла Филипа роскошный особняк, не указанный в декларациях, рыночной стоимостью в 7 миллионов лей (около 400 тысяч долларов). Дворец записан на 23-летнего сына.

Бизнес-леди и министр здравоохранения Руксанда Главан также проживает в роскошной вилле в элитном районе Кишинева. Особняк оценивается в 9 миллионов лей (500 тысяч долларов). Согласно декларации о доходах за 2013 год, помимо этого Главан и ее супруг Аурелий Чинчлей владеют еще одним жилым домом, двумя квартирами, двумя автомобилями марки «Toyota» и «Lexus», тремя земельными участками и 16 банковскими счетами.

Журналисты RISE Moldova представили информацию об имуществе и его источниках министра внутренних дел Александру Жиздана. Главный полицейский Молдовы обосновался в элитном особняке, но дом записан на престарелых родителей жены, которые скромно проживают в селе Жямэна района Анений Ной. За министром и его супругой числится также кишиневская квартира и два автомобиля.

Во дворцах проживают и чиновники более низкого ранга. На днях "Ziarul de gardă" рассказала об имуществе зам. министра просвещения Лилии Поголши. Люксовый дом, охраняемый частным агентством, записан на 77-летнюю мать чиновницы.

Интересно, что во многих случаях национальная комиссия по неподкупности расследует информацию журналистов, но не находит у должностных лиц нарушений.

Исключительный случай Георге Дуки

Исключительным оказался случай президента академии наук. У Георге Дуки два шикарных особняка в элитном районе столицы. За высокими заборами камеры видеонаблюдения и охрана. Территория облагорожена, есть гаражи и закрытый бассейн.

Схемы утаивания недвижимости, опять же, неоригинальны. Собственность записывается на малолетнего сына, потом дарится жене. Нужно сказать, что многие чиновники получают роскошное наследство от малоимущих престарелых родителей или друзей, живут в кредит, получают дарственные. Но случай президента АНМ исключителен в связи с ьем, что Георгий и Мария Дука получают незаконные зарплаты. Сотрудник АНМ Илие Доникэ сообщил: минфин в ходе инспекции установил, что президент и его жена незаконно получили более полумиллиона лей зарплат и премий. Общая же сумма растрат превысила 700 000 лей. Антикоррупционная прокуратура под руководством Виорела Мораря установила, что супруги невиновны. Но суд района Буюкань пришел к выводу, что следователь и прокуроры не приняли необходимых мер для выяснения всех обстоятельств и обязал антикоррупционную прокуратуру возобновить уголовное дело.

Факт интересен не только неожиданным решением суда, но и тем, что прокуроры в деле Дуки как бы временно ослепли и не замечают того, что лежит на поверхности.Почему? Вероятно, у них у самих рыльце в пушку.

«Повезло в жизни. Так получилось»

Например, Виталий Галеру, прокурор антикоррупционной прокуратуры, сумел к 36 годам выделиться достойным имуществом. Как выяснили журналисты Crime Moldova, у прокурора есть участки под строительство, 4 гектара виноградников, оснащенных современными технологиями, три авто, завершается строительство двухэтажного особняка с мансардой у южного въезда в Кишинев.

Участок с незавершенкой, конечно же, получен в подарок. Щедрость проявила семья из Бессарабки, малой родины супругов Галеру. Но большая часть имущества записана на жену Людмилу, сотрудницу ГП "Registru". Сам же Виталий в своей декларации о доходах указал три банковских кредита - в долгах как в шелках.

Не хуже устроился и Виталий Сибов, и.о. главы прокуратуры муниципия Кишинев. По информации ZdG , он владеет двумя домами, двумя коммерческими помещениями на миллионы и двумя «Audi», которые никак нельзя приобрести на его прокурорскую зарплату. «Это имущество было получено моей супругой до замужества. Ей, как бы вам сказать, повезло в жизни. Так получилось. Других объяснений у меня нет», – говорит Сибов.

«Система» прогнила насквозь

И тут мы подходим к двум выводам.

Первый. Названные чиновники – «типичные характеры в типичных обстоятельствах», реализм в чистом виде.

Второй. Они – лицо Системы, сформировавшейся в Молдове на пути в Европу. Ее суть – воровство, коррупция, злоупотребление служебным положением, нанесение ущерба общественным интересам.

Эти выводы блестяще подтверждают аресты в кишиневской мэрии. В столице пришлось задержать все руководство во главе с градоначальником. О том, что городская верхушка ведет шикарную жизнь и живет в роскошных особняках, СМИ сигнализировали уже давно.

На том, что система прогнила насквозь, настаивает в своем фильме-разоблачении «Молдова – территория беззакония» и Ренато Усатый. Приведены свидетельства существования в Молдове преступной группировки, специализирующейся на возбуждении уголовных дел на противников олигарха Плахотнюка. Утверждается, что в фабрикацию дел вовлечены генпрокурор Эдуард Харунжен, его заместитель Игорь Сербинов, прокурор по борьбе с коррупцией Виорел Морарь, прокурор по борьбе с оргпреступностью Виталий Бусуйок, прокурор Игорь Демчучин, директор СИБ Михай Балан, глава национального инспектора полиции Георге Кавкалюк.

Пока официальной реакции на обвинения нет. Отреагировал только КСТР, предложивший телеканалам не демонстрировать в эфире фильм «Молдова – территория беззакония». Между тем в странах, где здоровая власть, можно было бы ожидать следующих действий.

1. Генеральный прокурор отходит от дел на время независимого следствия и формируется группа с участием международных экспертов (в фильме идет речь о взаимоотношениях с Интерполом) для дознания.

2. Международную следственную процедуру инициирует парламент, а далее все происходит по первой схеме.

Прежде всего, это нужно тем должностным лицам, чья репутация в фильме-разоблачении поставлена под сомнение. Если такое независимое международное расследование не провести, то факты будут служить косвенным свидетельством достоверности версии Ренато Усатого. Сам политик не верит в возможность справедливого и честного разбирательства.

Саморазоблачение криминального режима

Однако более масштабным доказательством того, что вся система власти в Молдове – единый криминальный синдикат, является пресловутая «кража века». Для того чтобы воровство миллиардов произошло, нужны были согласованные действия всех властных структур: НБМ, правительства, парламента, прокуратуры, СИБ и других. Ведь поначалу необходимо было передать в частные руки "Banca de Economii", затем довести его до банкротства, принять закон о выдаче финансовых гарантий правительством и лишь потом тайно выделить деньги для переправки в офшоры.

Фактически власть доказала обществу и внешним партнерам, что является криминальным режимом. Дополнительным свидетельством стали форма и содержание следствия по громкому делу. Как заявил после заседания ВСБ Игорь Додон, есть все основания привлечь к ответственности экс-премьера Юрие Лянкэ и экс-главу НБМ Дорина Дрэгуцану, других должностных лиц. Кроме того, стало известно, что уже осенью с.г. из-за сроков давности станет невозможным вернуть главную часть украденного из-за рубежа.

Это говорит о том, что компания «Kroll» была привлечена для того, чтобы затянуть дело и привести его к точке невозврата. Косвенно об этом же свидетельствует решение правительства переложить бремя выплаты украденных денег на население до окончания следствия.

Сознательная поддержка криминала

Общеизвестно, что после апрельских событий 2009 года Молдова стала тесно сотрудничать с Западом, любые действия согласовывались с Брюсселем и Вашингтоном. Подписание соглашения об ассоциации с ЕС установило вассальную зависимость Кишинева от Запада.

Все это время, пока молдавская власть разлагалась и воровала, США и ЕС закрывали глаза на происходящее. Даже после масштабных митингов протеста против воровства из банковской системы, коррупции и захвата государства осенью 2015 года Запад продолжил поддерживать криминальный режим. Как известно, правительство Павла Филипа было назначено сомнительным образом после того, как в Бухаресте замгоссекретаря США Виктория Нуланд на встрече с президентом Румынии дала «добро» на формирование нового кабинета и очертила его программу.

Сегодня возможности западных спецслужб таковы, что они обладают самой полной информацией о теневой деятельности и секретах молдавских чиновников и политиков, о движении капиталов в банковском секторе. Другими словами в Вашингтоне и Брюсселе хорошо знают криминальную природу кишиневского режима и сознательно поддерживают его.

«Евроремонт» в молдавском доме

Недавно Влад Плахотнюк вновь побывал в Вашингтоне, где встретился с официальными лицами. Олигарх сообщил, что за океаном получил «добро» на изменение избирательной системы страны. То есть у ДПМ появляется шанс продлить существование режима, который отвергает большинство населения.

Поддерживая такой ход событий, Вашингтон сам настраивает молдаван против себя и подталкивает их в объятия Москвы.

Пытаясь объяснить усиление российского влияния в Молдове, Джеймс Петтит предположил, что симпатия молдаван к России вызвана разочарованием граждан в проевропейских политиках, находящихся у власти в Молдове, а не ЕС или США.

Увы, проблема не в местных «строителях», подвязавшихся провести в молдавском доме «евроремонт». И даже не в том, что ловкие люди украли деньги, выделенные на «стройматериалы». А дело в том, что «прораб» затеял ремонт для того, чтобы рассорить жильцов «молдавского дома» с соседями. А это им нужно?

Если не остановиться, то можно прийти к тому, что «жильцы» останутся и без «дома», и без «соседей».

Сергей ТКАЧ