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Общество
TV8 будет ретранслировать программы российского телеканала ТВЦ
14.06.2017

Согласно изменениям, телеканал отказался от программ Planeta HD и Central Partnership, которые составляли 46,3% от сетки программ. TV8 будет транслировать больше собственных программ, а также ретранслировать программы российского телеканала ТВЦ. Они будут составлять до 29% ежедневного вещания TV8.

Директор TV8 Ион Тергуцэ сказал, что развлекательные программы ТВЦ будут показаны по субботам и воскресеньям с повтором в течение недели.

"Мы подписали контракты на приобретение программ у одного из известных европейских производителей, но начнем трансляцию этих передач осенью, когда телеаудитория расширяется", - сказал он на заседании КСТР.

Телеканал TV7 принадлежал бывшему депутату парламента Кириллу Лучинскому. В феврале 2017 г. Лучинский заявил, что уступает гражданскому обществу 50% акций канала, 25 - оставляет себе, а 25% - своим детям. Представители гражданского общества получили от Европейского фонда за демократию грант на в‚¬172 тыс. Они решили в корне изменить политику канала, который станет информационно-аналитическим. Также было решено изменить название канала, слоган которого - "TV8 - это больше, чем TV7".


 
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