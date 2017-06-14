Путин мне сказал: «Да, зажгли», - Додон

Президент Молдовы раскрыл подробности выступления на заседании Международного экономического форума в Санкт-Петербурге.

В начале июня Игорь Додон стал одним из четырех основных докладчиков Международного экономического форума в Санкт-Петербурге. Речь главы государства произвела фурор и получила много положительных откликов. В рамках передачи на телеканале НТВ-Молдова президент раскрыл «скобки» выступления.

- Мои советники подготовили другой текст. Утром у меня было 2,5 часа, чтобы основательно подготовиться, и я прочитал его, но он не лег мне на душу. Тогда я написал выступление от руки. Этот манускрипт у меня остался, я его сохраню. Речь получилась живой, с акцентами. Когда я закончил, Владимир Владимирович пожал мне руку и сказал: «Да, зажгли», - рассказал Додон.

Глава государства также отметил высокую значимость своего участия в этом мероприятии. Он подчеркнул, что после Парада Победы 9 Мая в Москве Молдову на форуме в Санкт-Петербурге вновь увидели во всем мире.

Оставить в силе договоренности о мигрантах и молдавской продукции решили в Санкт-Петербурге Игорь Додон и Владимир Путин.