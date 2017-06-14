«Плохим танцорам» демократам, желающим запретить в Молдове российские СМИ, ответил Додон

Глава государства заявил о намерении блокировать инициативу Демократической партии, направленную против российских телеканалов в Молдове.

Очередной попыткой показать свою проевропейскую и антироссийскую риторику назвал инициативу демократов о запрете иностранной пропаганды в СМИ Игорь Додон. Глава государства выразил уверенность, что законопроект ДПМ направлен, в первую очередь, против российских средств массовой информации и заявил, что не допустит реализации коварных планов Демпартии.



- Плохому танцору знаете что мешает? Может, демократам что-то другое мешает? При чем тут российские телеканалы? - возмутился Додон.

Он отметил, что когда демократам было выгодно развивать российские телеканалы в Молдове для поднятия своего политического рейтинга, они это делали, однако теперь резко выступили против СМИ РФ. Президент подчеркнул, что ему интересно, что скажет на инициативу ДПМ официальный Брюссель.

- Мы будем блокировать это всеми возможными методами. Я не стану промульгировать этот закон ни после первой, ни после второй попытки. Это моя принципиальная позиция. Хотите пойти на референдум? Давайте! - подчеркнул глава государства.

Игорь Додон также заявил, что ему предельно ясно, чего желает Демократическая партия, а именно, понравиться кому-то за рубежом, продвигая антироссийскую позицию.

- Но почему-то никто не видит, что делают другие. Например, унионисты, которые открывают каналы и открыто на них выступают за потерю государственности Республики Молдова. Почему разрешена другая пропаганда - проевропейская, проамериканская, про-НАТО, а здесь прицепились к информационным программам. Не пройдет. Лучше бы учились танцевать, чем запрещать, - добавил он

Ранее пошедшим ва-банк демократам и их кураторам с Запада жестко ответил Игорь Додон.