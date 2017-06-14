Независимость Приднестровья выгодна «князькам» с Левобережья, Западу и унионистам, - Додон

Жители Приднестровья живут плохо не потому, что Кишинев не хочет с ними разговаривать, а потому, что некоторым политикам и крупным бизнесменам Приднестровья это невыгодно.

Такое мнение в эфире передачи на телеканале НТВ-Молдова высказал президент Игорь Додон. Он также заметил, что некоторым приднестровским политикам было бы выгоднее иметь в Кишиневе президентом Майю Санду или даже униониста Михая Гимпу.

- Когда в Молдове правят прорумынские и пронатовские политики, этим приднестровцам легче ничего не делать. Они бегут в Москву и говорят - вот, там сидят злые дяди, мы хотим решить проблемы, но не с кем разговаривать. А когда пришел Додон и предложил решать эти проблемы, они отказались, потому что проще брать деньги у России и воровать их. Они все эти годы жили на "откатах" от газа. Приднестровцы платят за газ, а Приднестровье за него России не платит. Куда уходят выделяемые Россией деньги, почему экономические агенты не могут там развиваться? - спросил Додон.

Выделил глава государства и тех, кому выгодна независимость Приднестровья.

- Она выгодна Западу - тогда будет проще провести границу НАТО по Днестру, приблизиться к России и использовать на как пушечное мясо. Это выгодно также унионистам в Румынии, потому что если Молдова объединится, шансов на "унирю" уже не будет, и князькам с левого берега, которые привыкли класть огромные суммы на свои счета в Германии. Они хотят вывести меня на эмоции, заставить ответить резко, но в таком важном деле, как объединение страны, нельзя такого делать, - сказал президент.

Додон отметил, что несмотря на существование множества проблем в отношениях Кишинева и Тирасполя, большинство их вполне решаемы, если этого захотеть. Он также рассказал о том, какие конкретные решения некоторых из них.

- Мы выработали действенные механизмы для признания приднестровских номеров, для легализации вузов Левобережья, а также предложили техническое решение проблемы телефонной связи. Мы добились принятия правительством решения по железнодорожному сообщению по Слободке. Это важный вопрос для экономических агентов. Со своей стороны мы сделали много конкретных шагов, а попытки все это увязать в политику недальновидны. Большинство уголовных дел, которые заведены правым берегом Днестра на жителей левого, касаются земель за Дубоссарами, молдавских школ и каких-то избирательных вопросов. Как только решим эти вопросы - две трети всех уголовных дел исчезнет, и они об этом знают, - подчеркнул Додон.

Ранее так называемый министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев лишился дипломатических автомобильных номеров при поездке по Молдове. Замглавы генерального инсектората полиции Георгий Кавкалюк пояснил инцидент тем, что номерные знаки машины не соответствовали национальным стандартам.