Личный рейтинг Плахотнюка - 2 процента: ниже только у Гимпу

Если бы в следующее воскресенье были бы организованы выборы в парламент, Партия социалистов получила бы 52,2% голосов избирателей, а за ней Партия действия и солидарности, за которую проголосовали бы 28,9% граждан. Такие результаты показывает опрос общественного мнения, проведенного Фондом общественного мнения, передает IPN.

В то же время, 33,3% респондентов не проголосовали бы ни в коем случае за Демократическую партию, 22,6% не будут голосовать за Либеральную партию, а 10,5% не будут голосовать за Партию социалистов.

Согласно результатам того же опроса, президент Игорь Додон пользуется полным доверием 29% граждан, далее следуют лидер ПДС Майя Санду, которой полностью доверяют 16% граждан. На другом полюсе доверия находится лидер ЛП Михай Гимпу – с 1% и лидер ДПМ Влад Плахотнюк –2%.

В то же время, 56% респондентов заявили, что согласны с деятельностью президента страны, а деятельностью парламента довольны только 19% респондентов.

В случае проведения референдума о вступлении Республики Молдова в НАТО, 65% респондентов ответили, что проголосовали бы против, а 21% за. Если в воскресенье будет проведен референдум о присоединении Республики Молдова к Румынии, то 70% проголосуют против, а 23% проголосовали бы за. Процент сторонников растет по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда утвердительно ответили 22% респондентов.

Опрос был проведен по заказу Компании „Poliexpert” среди 1789 человек , в период с 26 мая по 5 июня 2017 года.