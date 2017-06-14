Индекс потребительских цен: статистика считает, что молдаване тратят свои деньги на лампады и кизяк, но не тратятся на интернет

Думитру БАРБАЛАТ

Вот уже много лет для ежегодной индексации с 1 апреля пенсий и с 1 сентября - зарплат педагогов традиционно используют индекс потребительских цен (ИПЦ). Интересно, когда была утверждена наша методика расчета ИПЦ и перечень товаров и услуг, на основании которых его ежемесячно считают? И когда в последний раз все это пересматривалось? Даже беглый просмотр перечня ставит в тупик.

В Молдове без интернета уже мало кто обходится, но в перечне цен расходы на него отсутствуют. Зато учитываются расходы на топливо для лампад и - о Боже! – кизяк (коровьи лепешки для топки летних печек).

В перечне две позиции, с разными кодами, под названием «карманные деньги», причем единица измерения - не какая-либо валюта, а штуки! Доля расходов на медицинский полис в корзине ИПЦ составляет всего 0,12 процента. Зато в перечне есть 10 марок вина, 8 марок пива, 4 марок коньяка, 7 видов водок, виски и ликеров, 12 марок сигарет и две позиции наркотиков (droguri - причем рассчитываются в штуках). Рейсы авиаперевозок в перечне - только до Москвы, Франкфурта, Рима и Стамбула.

Странно выбран и перечень СМИ, по которым считают ИПЦ. Это газеты «Moldova Suverană», «Timpul», «Săptămina» и «Комсомольская правда», журналы «VIP Magazin», «Aquarelle» и «Acasă».

На основании всех этих странностей и многих подозрений я обратился к руководству национального бюро статистики с целью уточнить законность методики расчета и перечня товаров и услуг, на основании которых определяют ИПЦ.

Оказалось, что такого документа не существует. Методология и перечень товаров и услуг не утверждались ни решением правительства, ни приказом НБС.

Так на каком же основании правительство ежегодно, на основании предложений минтруда, с использованием незаконно определяемого ИПЦ индексирует пенсии 700 тысяч пенсионеров и зарплаты 114 тысяч педагогов?

Сам индекс придуман для измерения среднего уровня цен на товары и услуги за определённый период в экономике. Его рассчитывают в НБС ежемесячно, чтобы показать, на сколько в среднем повысились цены. На портале НБС есть информация о методологии расчета ИПЦ. Наша методология основана на методологии расчета МОТ, МВФ, Всемирного банка и статистического офиса ЕС.

Методология ИПЦ МВФ выпуска 2007 года – это 657 страниц текста, 526 страниц с таблицами, 637 страниц рисунков и 320 дополнений и приложений. Всего 2140 страниц. Наша методология на портале НБС – десяток страниц. Учитываются три составляющие: продовольственные товары – 96 групп и 393 наименований; непродовольственные товары – 159 групп и 666 наименований и услуги – 57 групп и 191 наименований. Всего 1250 наименований. Сравните: 2140 наименований товаров и услуг в методологии МВФ и 1250 – в нашей методологии. А еще пишут, что перечни сопоставимы и сравнимы. Статистика уверяет, что расчет ИПЦ осуществляется на базе расходов домашних хозяйств по 1200 товарам и услугам в 900 центрах сбора исходной информации в восьми городах страны.

Так кому нужна вся эта работа, которая никак не отражает реальность? Такой «труд» за счет бюджета тянет как минимум на тяжкое преступление, за которое УК предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет включительно. Причем преступление было совершено осознанно, умышленно, с осознанием вредных последствий, групповым методом – то есть утверждением постановлений об индексации пенсий и зарплат на заседаниях правительства много лет под ряд.