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Андриан Канду: Решение о высылке российских дипломатов было обосновано
14.06.2017

Решение выдворить из Молдовы пятерых российских дипломатов было принято на основании полученной от секретных служб информации. По словам председателя парламента Андриана Канду, эту меру приняли для защиты государственных интересов. В эфире ток-шоу Fabrika спикер также заявил, что сотрудники российского посольства часто допускали грубые нарушения правил дипломатии.

В рамках передачи Fabrika Андриан Канду отметил, что президент Игорь Додон знал, о каких нарушениях идет речь, однако предпочел во всем обвинить правительство.

"Свое мнение он высказал во время пресс-конференции, когда во всем обвинил молдавские власти, защитив, таким образом, интересы другой страны. Но я хочу вас заверить, что президент Додон присутствовал на заседании совета безопасности, многое слышал и видел, и мог сделать другие выводы", - сказал председатель парламента Андриан Канду.

По словам спикера, решение о высылке российских дипломатов было обоснованным.

"Президент Додон получил всю необходимую информацию, ему представили все доказательства того, что молдавские власти действовали правильно и защищая национальные интересы", - добавил председатель парламента.

В прошлом месяце после выдворения российских дипломатов, Игорь Додон осудил решение министерства иностранных дел. На пресс-конференции он выступил с обвинениями в адрес правительства и потребовал объяснений по поводу принятого решения.


 
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