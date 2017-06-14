Соглашение о свободной торговле с Китаем откроет для нашей страны огромный рынок

Соглашение о свободной торговле с Китаем откроет для нашей страны огромный рынок и почти полтора миллиарда потребителей. О перспективах подписания такого соглашения рассказал министр экономики Октавиан Калмык. Он отметил, что реализация проекта позволит привлечь в страну большое количество инвестиций.

"Мы стремимся расширить спектр соглашений о свободной торговле, охватить разные аспекты, выйти на новые рынки. Особый интерес вызывают возможности привлечь инвестиции. Думаю, эти соглашения следует рассматривать в более широком контексте, в том числе сквозь призму инвестиционных возможностей", - сказал министр экономики Октавиан Калмык.

Иностранные эксперты отмечают, что в последние годы на китайский рынок стали поставлять больше молдавской продукции.

"Главными импортируемыми из Молдовы товарами стали вино и ядра грецких орехов. В 2000 году в Китае вовсе не было молдавского вина, а сейчас его импорт составляет 7% от общего объема", - отметил консультант GIZ Андреас Лендл.

В Кишиневе задумались и о необходимости культурного обмена с Китаем, о перспективах организации выставок, в том числе, винной продукции.

"Что касается вина - мы ведем переговоры об открытии выставочного центра в регионе Тайшань вблизи Шанхая. Это откроет большие возможности для продвижения молдавской культуры, традиций, в том числе благодаря экспорту вина", - сказала глава управления Министерства экономики Михаела Горбан.

По данным Национального бюро статистики, в прошлом году наша страна отправила в Китай товаров на 14 миллионов долларов, что на шесть миллионов больше, чем в 2015.