Здоровье С октября донорам крови станут выдавать обновленный продуктовый пакет Состав продуктового пакета для доноров крови изменили. В список включили литр сока без сахара, рыбные, мясные и овощные консервы, сто граммов шоколада, 400 граммов халвы или 250 граммов сухофруктов. Новые пакеты начнут выдавать с октября. Стоимость такого набора составит 100 леев - вдвое больше, чем сейчас. До сих пор доноры получали виноградно-яблочный сок, куриный паштет, сардины в масле и сгущённое молоко. В прошлом году кровь в нашей стране сдали почти 80 тысяч раз.

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