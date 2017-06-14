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Здоровье
С октября донорам крови станут выдавать обновленный продуктовый пакет
14.06.2017

Состав продуктового пакета для доноров крови изменили. В список включили литр сока без сахара, рыбные, мясные и овощные консервы, сто граммов шоколада, 400 граммов халвы или 250 граммов сухофруктов.

Новые пакеты начнут выдавать с октября. Стоимость такого набора составит 100 леев -  вдвое больше, чем сейчас.

До сих пор доноры получали виноградно-яблочный сок, куриный паштет, сардины в масле и сгущённое молоко. В прошлом году кровь в нашей стране сдали почти 80 тысяч раз.


 
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