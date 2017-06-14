14 Июня 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
По прогнозам синоптиков, ближайшие дни будут дождливыми
14.06.2017

 Сегодня в Молдове переменная облачность, преимущественно без осадков. Атмосферное давление нормальное. Ветер северо-западный, слабый до умеренного, местами порывистый.

Температура воздуха составит в Бричанах и Сороках +23, в Бельцах и Оргееве + 24. В Кишиневе термометры покажут +25, в Тирасполе - на градус больше. В Леове воздух прогреется до 27-ми, в Кагуле и Комрате ожидается +28.

Ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, будут дождливыми. В Кишиневе ожидается +27 градусов. Ночью - до плюс 16-ти, пишет publika.md.


 
Количество просмотров:
24
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.