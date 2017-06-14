Платон: "Владик, ну если ты вдруг озаботился вредоносностью русской пропаганды, начни с себя!"

Плахотнюк ничего не делает просто так. И высылка российских дипломатов не исключение. И Россия, и дипломаты здесь совершенно ни при чём. Во всём виновата смешанная система формирования Парламента. Неожиданно натолкнувшись на жёсткую критику европейцев, Плахотнюк до дрожи в коленках вдруг осознал, что финансирование извне теперь напрямую увязано с изменением избирательной системы. А это капкан. С одной стороны, если будет проведен нужный ему закон, то начнётся противостояние с Западом, а не проведёшь – потеряешь власть.

Какой выход? Да, очень простой! Повысить ставки, сделав себя единственным редутом, противостоящим «русским танкам» на пути к Европе. И вот уже избирательная система никого не интересует. На фоне борьбы замечательного молдавского Фэт-Плохиша с русским медведем всё остальное просто меркнет, как Меркель перед Трампом. Как не поддержать героя, отчаянного пропагандиста за свободную Европу, реформатора и непримиримого борца с мелкой коррупцией? Всю эту конфетку в красивой обёртке Плахотнюк хочет продать европейским партнёрам.

Именно по этой же причине он вдруг начал бороться с российской пропагандой. И это российский гражданин Плахотнюк, транслирующий на протяжении 10 лет Первый российский канал. Владик, ну если ты вдруг озаботился вредоносностью русской пропаганды, начни с себя. Добровольно, не жди законов, а возьми и прекрати трансляцию, причём полностью. Ведь пропаганда, это не только аналитические программы, это и насаждение мировоззрения, образа жизни, приобщение через культуру, язык, историю. Здесь мелочей не бывает. Покажи всем, что ты не пустобол.

Нагнетание антироссийской атмосферы – это не заказ Запада. Просто местный разводила решил блефануть. Естественно, Российская Федерация никак, кроме как ответной, по принципу взаимности, высылкой пяти молдавских дипломатов, реагировать не будет. По ряду очень простых причин. Во-первых, им абсолютно плевать на Молдову. Не обижайтесь, благородные молдавские царьки, но это так. Во-вторых, Плахотнюк со своим извращенным режимом устраивают Россию необычайно. Если бы в природе не существовало было Плахотнюка, то его нужно было бы придумать. Он яркий пример «истории европейского успеха».

Такой образчик антиевропейской пропаганды нарочно не придумаешь. РФ ничего и делать не нужно. Достаточно просто тихо стоять в сторонке и ждать. Уже 52% хотят в Евразийский Союз. До очередных выборов станет 62%. И заметьте, всё это абсолютно бесплатно, за счёт денег американских и европейских налогоплательщиков. Ну, а возможность наглядно показать другим странам, к чему приводит ассоциация с Евросоюзом, тыкая при этом пальцем на Молдову, вообще дорогого стоит. Тоталитарное государство, обворованное и униженное население, полное пренебрежение правами человека. Вот вам и Восточное партнёрство. И троллить данную тему можно бесконечно.

Уверен, в Европе это понимают, но почему-то ничего не предпринимают. Вопрос: неужели плахотнюковские лоббисты настолько убедительны, а Канду и Филип столь обаятельны? Увы, ничего не происходит просто так, и всему есть логическое объяснение. К сожалению, коррупционные скандалы время от времени потрясают и политический истеблишмент Европы: они же тоже люди, со своими слабостями, и ничто человеческое им не чуждо. А где есть человеческие слабости, там сразу же, как чёрт из табакерки, возникает Плахотнюк.

Но что дальше? Что будет делать Плахотнюк, если РФ никак не будет реагировать на его выходки? Как один из вариантов, координатор начнет повышать ставки, а именно начнёт повышать градус отношений с Приднестровьем. И в этом Плахотнюк солидарен со своим давним бизнес-партнером Порошенко, у которого такой же кризис отношений как с американцами, так и с европейцами. От него уже все устали. И Плахотнюку, и Порошенко для повышения своей значимости нужна новая точка напряженности, где главным противником была бы Россия.

А Запад, являясь заложником своего положения, вынужден будет поддержать этот украино-молдавский тандем. Но это, безусловно, совершенно не значит, что западные партнеры не понимают искусственность конфликта и цели, преследуемые задирами. Ну, и, конечно же, в подобных условиях Запад закроет глаза на любое изменение избирательной системы. Ребята же в окопах против русских танков! Ещё и денег подкинут побольше. На фоне совместных пограничных постов, запретов и угроз с украинской стороны по транзиту через Приднестровье продовольственных товаров, это видится, как возможная реализация вышеописанного сценария, с постепенным нагнетанием обстановки и введением экономической блокады Приднестровья.

Надо понимать, что нет такого преступления, на которое не пойдет Плахотнюк ради удержания власти. Вся история человечества – это борьба за свободу и независимость. И лишь молдавский народ уникален в своём роде и выпадает из этой борьбы. Он не борется за свои собственные деньги и не желает свободы и власти в собственной стране. А Господу, кажется, надоело его спасать!

Вячеслав ПЛАТОН