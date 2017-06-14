Карасин осудил намерение Кишинева устроить "информационную блокаду собственного населения", а Додон заявил, что будет бороться против проекта

Как "информационную блокаду собственного населения" расценил регистрацию в парламенте Молдовы законопроекта об исключении из молдавского эфира новостных программ российских телеканалов статс-секретарь - замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

Как передает "ИНФОТАГ", он заявил РИА "Новости", что "это вызывает чувство сожаления, так как по сути дела речь идет об информационной блокаде собственного населения".

Он также прокомментировал сообщения в СМИ о том, что высланные в конце мая из Молдовы российские дипломаты якобы, вербовали жителей страны для участия в конфликте на востоке Украины: "Это абсолютно пустая болтовня, не подкрепленная никакими фактами. Это специально кто-то пытается погнать информационную волну. Тем более что в Молдавии непростое внутренне положение и идет противоборство политических сил".

По словам Карасина, "люди выполняли абсолютно понятные служебные обязанности, участвовали в двусторонних контактах по военной линии".

Президент Игорь Додон намерен обсудить с руководством России вопросы ограничения вещания российских телеканалов в Молдове. Об этом он заявил во вторник вечером в передаче на телеканале "НТВ-Молдова".

"На следующей неделе я полечу через Москву с официальным визитом в Азербайджан. Возможно, задержусь на день в Москве, чтобы обсудить с руководством РФ и этот вопрос", - сказал Додон. Он заявил, что будет "противостоять до конца попыткам правящей коалиции запретить вещание российских информационных и аналитических программ".

"Власти в очередной раз пытаются запретить трансляцию российских информационных и аналитических программ. Это делается для того, чтобы за год до выборов заняться "промывкой мозгов" избирателей, чтобы они стали менее пророссийскими и более проевропейскими. Это попытка правящей ДПМ спасти свой рейтинг. Но ничего у них не получится. Мы сделаем все, чтобы не допустить принятия и вступления в силу этого закона", - сказал Додон.

Он отметил, что если закон все же примут, то он откажется его промульгировать: "Согласно Конституции, если закон не промульгирует президент, парламент может повторно проголосовать за его принятие. В этом случае президент обязан промульгировать его. Но я не буду этого делать. В этом случае у правящей коалиции есть два пути - либо отказаться от законопроекта, либо начать процедуру импичмента президента через всенародный референдум. Я готов к этому, я знаю, что народ меня поддержит".

Он отметил, что также поступил с законопроектом об объявлении 9 мая Днем Европы: "Я категорически против этого закона. Я его не промульгировал и не собираюсь этого делать".

ДПМ зарегистрировала 13 июня законодательную инициативу о "борьбе с российской пропагандой". Законопроект предусматривает запрет на трансляцию информационных, политико-аналитических и военных программ, произведенных в странах, которые не ратифицировали Конвенцию о трансграничном телевидении.