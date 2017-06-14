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Sunstroke Project признали лучшей группой Евровидения-2017
14.06.2017

Молдавский коллектив Sunstroke Project признали "Лучшей группой" Евровидения-2017 по версии слушателей радио международного песенного конкурса. А вот участник из Португалии Сальвадор Собрал взял сразу две номинации.

Музыканты из Sunstroke Project набрали почти 25% голосов слушателей онлайн-радио Евровидения. В номинациях "Лучшая песня" и "Лучший исполнитель" победу одержал португалец Сальвадор Собрал.

Лучшей исполнительницей стала представительница Франции Алма с песней "Requiem".

Группа SunStroke Project заняла третье место на Евровидении-2017, набрав 374 балла. Это пока лучший результат нашей страны на песенном конкурсе.


 
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