С 27 июня молдаване не смогут менять доллары и евро

С 27 июня изменится процедура конвертации доллара и евро в кассах обменных пунктов Республики Молдова.

Так, физические лица, которые хотят поменять иностранную валюту в размере более 5 тысяч леев, в кассах обменных пунктов страны, будут рассматриваться в качестве потенциальных террористических финансистов.

Во вторник, 14 июня 2017 года, в парламентской комиссии безопасности, обороны и общественного порядка состоялось обсуждение проекта закона: "О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма".

Документ был одобрен парламентом в первом чтении. После утверждения проекта, были представлены более 150 поправок, предложений и возражений. Члены комиссии установили предельный срок представления - 19 июня.

Впоследствии, завершенный проект, уже будет обсуждаться на голосовании в окончательном чтении парламента.