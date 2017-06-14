Тайную связь между «несвободной» Майей Санду и Владом Филатом раскрыла «Антимафия»

Народное движение "Антимафия" выступило с осуждением акции протеста против смешанной избирательной системы, состоявшейся в Кишиневе.

На пресс-конференции сегодня, 14 июня, вице-председатель народного движения Даниела Бодруг заявила, что организаторы акции используют граждан Молдовы в своих политических интересах. Бодруг также раскритиковала лидера PAS Майю Санду, обвинив ее в игре на руку ныне отбывающему 9-летний срок заключения бывшему главе ЛДПМ Владу Филату.

- На протяжении всей своей политической карьеры Майя Санду несвободный человек. Вся деятельность ее партии управляется не кем иным, как Владом Филатом и Либерал-демократической партией. Вы когда-нибудь слышали, чтобы Майя Санду сказала хоть слово в осуждение Филата? Она несвободный человек, иначе я никак не могу объяснить ее политику, - заявила Бодруг.

Ранее в период президентской предвыборной кампании Майя Санду по всеуслышание заявила о своей непричастности к делам Филата, "забыв", что работала с ним бок о бок. Эти слова раскритиковал Игорь Додон.

- Вы были зеленой, госпожа Санду, а сейчас слегка пожелтели. Вы должны признать, что работали с ЛДПМ, а ЛДПМ занималась шантажом, политическим и экономическим рэкетом. Вы - часть этой системы, - отметил тогда Додон.

Санду также открестилась от ответственности за "кражу миллиарда" из банковской системы Молдовы, умолчав о том, что именно она подписала документ о выделении из госрезерва средств для спасения ВЕМ.