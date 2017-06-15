Скрытые послания власти для европейцев

В последнее время власть предприняла ряд действий, которые некоторыми политиками, аналитиками и СМИ были расценены как откровенно антироссийские. Так можно назвать действия, касающиеся высылки из Молдовы пяти российских дипломатов, законопроект о запрете иностранной пропаганды, и меры по предотвращению контрабанды через приднестровский регион и др.

С самого начала отмечу, что если не все, то как минимум некоторые из них могут быть поняты и оправданы той ситуацией, которая сложилась в некоторых сферах. Проблема в другом, насколько откровенна власть в своих поступках, и не скрываются ли за этим иные интересы, нежели принято считать. В эти дни я обменялся мнениями с одним политиком-оппозиционером, который сказал мне, что у него складывается впечатление, что всеми этими действиями власть пытается радикализировать свои отношения с Россией, и передать некие скрытые послания европейцам.

Я попросил его разъяснить мне этот вопрос, и вот что он мне сказал: «Нынешняя власть полностью зависит от помощи европейцев. Если б не эта помощь, Молдову ждал бы дефолт, и это привело бы к позорному поражению нынешней власти. В последнее время власть встревожена принципиальной позицией европейцев, которые выступают против изменения избирательной системы, и ясно дают понять, что в случае ее изменения, финансирование может быть заморожено.

Ситуацию может спасти лишь «война» с Россией, то есть, лишь будучи в открытом конфликте с Москвой, Молдова может надеяться на поддержку европейцев, а нынешняя власть может делать свои дела, в том числе и изменить избирательную систему, только в случае получения европейской помощи».

Если обдумать все услышанное, становится понятно, что в словах этого политика есть определенная логика. Более того, можно сказать, что мы имеем дело с очень продуманной игрой власти, которая разыгрывая геополитическую карту, надеется убить двух зайцев одним выстрелом: обеспечить себе дальнейшую поддержку Европы и без особого риска изменить избирательную систему. Но все не так просто, как может показаться на первый взгляд.

Мы пока не знаем, как на все эти действия может отреагировать Россия, а Москва, судя по опыту 2004-2007 гг., может ответить довольно жестко, и последствия этого ощутят на себе все. Во-вторых, наивно надеяться, что европейцы позволят обвести себя вокруг пальца так просто, как вообразили себе некоторые. Несомненно, они понимают, что помимо заявленных интересов, существуют и интересы скрытые, и скорее всего они не позволят использовать себя в этой двойной игре. В итоге мы можем лишь констатировать, что являемся свидетелями игры с огромными ставками, последствия которой никто и близко не может предугадать.

Игорь Волницки