Экс-премьера Молдовы Филата отпустили на день из тюрьмы без охраны, чтобы он повидался с семьей

Об этом заявила известная общественница-активистка Майя Лагута, которая уверена, что высокопоставленного сидельца в скором времени ждет условно-досрочное освобождение

Известная активистка, председатель общественной организации Salvgardare Майя Лагута опубликовала в соцсетях пост следующего содержания: «Что происходит, кто ответит?! Каким образом, Филат неделю назад провёл день дома в кругу своей семьи?! Почему он до сих пор не в Липканах?! И вообще, Филат отбывает наказание в тюрьме или как?!»

Напомним, что экс-премьер Молдовы и бывший лидер ЛДПМ Владимир Филат за пассивную коррупцию и извлечение выгоды из влияния в деле о банковских нарушениях вы июне прошлого года был приговорен к 9 годам лишения свободы в пенитенциаре закрытого типа. Его давно должны были отправить в тюрьму, расположенную в Липканах — в место его отсидки, но Владимир Филат по-прежнему содержится в кишиневском пенитенциарии №13.

- Это достоверная информация? - поинтересовался корреспондент "КП" у Майи Лагуты.

- Достоверная! Неделю назад Филат провел день в кругу семьи. Не знаю, какой семьи, наверное в той, где у него есть малышка. Филат вышел за ворота тюрьмы без сопровождения конвоя, был один. Мне об этом рассказали честные офицеры из Центра антикоррупции.

- Почему же эти офицеры официально не дали ход делу, ведь это можно квалифицировать как побег?

- Не знаю, может из-за начальства. Поэтому и решили рассказать мне, знают, что я не стану молчать и об этом узнают все.

- И что же Филата ждет дальше?

- Если он сможет договориться, с делает такое предложение, от которого нельзя отказаться, ему могут организовать условно-досрочное освобождение. Нет, сразу не выпустят, иначе это может быть расценено, как будто осудили невинного человека, зря посадили. А этого себе власти позволить не могут.

На момент написания этой статьи никто из официальных органов не прокомментировал историю с «суточной побывкой» дома Владимира Филата. В пресс-службе Департамента пенитенциарных учреждений телефоны тоже молчали…

Леонид РЯБКОВ