Корнелиу Чуря: Борьба с российской пропагандой стала общеевропейской тенденцией

Политический аналитик Корнелиу Чуря поддерживает инициативу ДПМ о защите информационного пространства и борьбе с иностранной пропагандой и высказывается в пользу данного законопроекта.

Корреспонденту портала ТРИБУНА на вопрос, приведет ли выдвинутый ДПМ проект к ухудшению отношений с Россией, Корнелиу Чуря заявил, что «мы используем те же инструменты, что и русские».

«Я думаю, что со стороны России будут некоторые претензии, но о существенном ухудшении отношений речь не идет, потому что в любом случае двусторонние отношения пострадают. Мы используем те же инструменты, которыми Россия пользуется для собственной защиты от влияния извне. Наши действия оправданы, и не думаю, что это повлияет на молдавско-российские отношения», — отметил аналитик.

Вместе с тем, он отметил, что законодательная инициатива о защите информационного пространства и предупреждении российской пропаганды вписывается в общеевропейскую тенденцию. «Думаю, это хорошая инициатива и она соответствует европейским тенденциям. В ряде стран Европы пришли к выводу, что некоторые российские телеканалы занимаются пропагандой и манипулируют общественным мнением. Мы вправе защищаться, потому что мы суверенное государство, и нам следует предпринимать меры. Первоначальный этап довольно мягкий – российские телеканалы остаются, будут запрещены только новости и некоторые информационные программы, и это, на мой взгляд, абсолютно естественно», — отметил Чуря.

В данном контексте аналитик упомянул и возможность русскоязычных граждан Молдовы продолжать смотреть российские развлекательные передачи. «Чтобы не очень испортить отношения с Россией, было принято решение прибегнуть к мягким, но решительным мерам. В любом случае, каждый волен выбирать телеканал для просмотра, а русскоязычные граждане не должны быть лишены возможности смотреть российские телеканалы. Мы считаем, что опасность исходит лишь от передач, в которых общественным мнением манипулируют, а в остальном люди могут смотреть развлекательные программы без ограничений», — уточнил аналитик.

Михаела Коноваль