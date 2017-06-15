Всемирный банк опроверг заявление Лянкэ, свалившего на ВБ ответственность за кражу века

На своей странице в своей социальной сети экс-премьер Юрие Лянкэ сообщил, что согласился выдать гарантии правительства национальному банку для выделения кредитов трем проблемным банкам только после того, как с соответствующими рекомендациями выступили Всемирный банк и Международный валютный фонд. Одна из организаций, однако, опровергла слова экс-премьера, сообщает Вloknot-moldova.md.

"Гарантия правительства для НБМ в ноябре 2014 года по поводу потерь, понесенных в результате банковской кражи, не была следствием консультаций/рекомендаций Всемирного банка. Более того, Всемирный банк ничего не знал о намерении правительства в том, что касается гарантий, до их вступления в силу", - сообщили в ВБ.

Ранее из другого заявления Юрия Лянкэ вышло, что миллиард долларов был украден из банков в интересах граждан РМ.

10 июня Лянкэ написал в социальных сетях, что подписанная им гарантия правительства банкам Шора была выделена, «чтобы люди не остались без отложенных ими за всю жизнь вложений», напоминает ИА Омега. «Я подписал гарантию только после совета/рекомендации международных финансовых структур: Всемирного банка и Международного валютного фонда», - подчеркнул Лянкэ.

Юрие Лянкэ, в 2013 году утвердивший преступную схему концессии кишиневского аэропорта, является официальным автором первого пакета законов, который обеспечил кражу миллиарда долларов из финансово-банковской системы Молдовы. 25 сентября 2014 года Лянкэ утвердил семь законов «под ответственность правительства» незаконным решением через парламент. Именно этот пакет законов позволил начать процедуру вывода средств из «Банка де Економий», «Unibank» и «Banca Socială».

После этого, 13 ноября 2014 года, секретным распоряжением правительства Лянкэ, находящимся под спецуправление банкам «Banca de Economii», «Banca Sociala» и «UNIBANK» были выделены кредиты на сумму около десяти миллиардов лей под 0,1 процента сроком на три месяца. В установленные сроки кредиты так и не были возвращены. Деньги были выделены из валютного фонда НБМ с целью «обеспечения стабильности финансовой системы, в условиях опасности возникновения системного финансового кризиса». Впоследствии бывший глава минфина Вячеслав Негруцэ заявил, что деньги разворовывались из валютных резервов НБМ, в то время как банки Шора были средством вывода денег.

Лянкэ стал депутатом 30 ноября 2014 года по спискам ЛДПМ, а уже 25 февраля 2015 года вышел из партии, делегировавшей его в парламент и с тех пор консолидированно голосует с контролируемым олигархом Владимиром Плахотнюком большинством депутатов. Со 2 июня Лянкэ - вице-спикер парламента. За него проголосовали 52 депутата контролируемого Плахотнюком большинства.