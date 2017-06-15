Боцан: Молдова колеблется между европейской и евразийской тектоническими плитами

В Республике Молдова сохраняется геополитическое влияние, и это абсолютно естественно, потому что когда речь идет о геополитике, то имеется в виду дисциплина, которая принимает во внимание географическое расположение для решения проблем социально-экономического развития и обеспечения безопасности. „Образно говоря, Молдова является небольшим островом между двумя тектоническими плитами: европейской и евразийской, и может быть легко уничтожен, если не попытается примкнуть к одной из них. Поэтому Молдова колеблется между европейской и евразийской тектонической плитой, потому что нуждается в обеспечении социально-экономического развития и национальной безопасности”. Об этом постоянный эксперт проекта Игорь Боцан заявил в ходе публичных дебатов на тему: „Геополитические гены” граждан Молдовы: между мифом и реальностью”, организованных Информационным агентством IPN и Radio Moldova.

Эксперт отметил, что граждане имеют здоровые инстинкты, потому что хотят, чтобы всё в стране двигалось вперед, поэтому они колеблются. „Был восьмилетний период правления Партии коммунистов, которая обещала интеграцию в Союз России и Беларуси, но сделала очень важные вещи для сближения Молдовы с Европейским союзом. В конце концов, к власти пришли так называемые проевропейские политики, которые разочаровали граждан”.

„Цифры показывают, что тогда, когда правили коммунисты, 75% граждан выступали за европейскую интеграцию, но после того, как восемь лет правили проевропейцы, ситуация поменялась ровно в противоположную сторону. Это результаты правления в нашей стране, поэтому нельзя винить граждан, которые хотят обеспечить для их семей нормальное развитие и для страны обеспеченную безопасность. Это вырисовывается очень ясно и в структуре нашей миграции, почти миллион граждан находится за пределами страны, чтобы обеспечить свое существование, и для того, чтобы поддержать страны на плаву”, - отметил эксперт.

Половина из тех, кто уехал, находится в Российской Федерации, то есть на евразийской тектонической плате, а другая половина на европейской или еще дальше, в Канаде. Таковы абсолютно объективные реалии, считает эксперт, таким образом, если говорить о геополитических генах, то мы не можем избавиться от них. Игорь Боцан подчеркнул, что точка компромисса была найдена 15 лет назад, в 2002 году, и была переиздана восемь лет назад, когда Молдова должна была бы находиться между двумя тектоническими плитами, с соглашением о свободной торговле с ЕС, подписанном в 2014 году, и пользуясь соглашением о свободной торговли с СНГ, подписанном в 2011 году.

„Это была нашей точкой равновесия. Наша страна, интегрированная на втором региональном уровне, с соглашениями о свободной торговле с Европой и с СНГ, нуждается в компетентной власти, которая могла бы воспользоваться геополитическими преимуществами, то есть Республика Молдова должна быть какой-то триадой между Западом и евразийским пространством. Чтобы в рамках свободной торговли капитал из Российской Федерации приходил в Республику Молдова, чтобы производил добавленную стоимость и экспортировался без проблем, и наоборот. Это было бы идеально, к сожалению, планы были нарушены”, - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что события на Украине, деградированные после того, как страна не подписала на Вильнюсском саммите Соглашение об ассоциации с ЕС, имеют геополитический субстрат и влияют непосредственно на Республику Молдова. „Если Украина каким-то образом отколется от евразийской тектонической плиты, то это будет иметь эффект и на геополитику Республики Молдова. Вещи не следует рассматривать упрощенно, потому что они связаны между собой и являются сложными”, - отметил постоянный эксперт проекта.

„Республика Молдова для Европейского союза с геополитической точки зрения является источником проблем, связанных с трафиком людей, органов, оружия, наркотиков и пр., поэтому был предложен план действий для Молдовы с поддержкой для развития, чтобы держать людей дома, чтобы они не вторглись в Европу. Мы приняли это, мы подписали документы, после чего наши политические элиты взялись за то, о чем знают все”, - сказал эксперт.

73 публичные дебаты „„Геополитические гены” граждан Молдовы: между мифом и реальностью” из цикла ”Развитие политической культуры посредством публичных дебатов” организованы при поддержке немецкого Фонда Ханнса Зайделя.