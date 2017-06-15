В Молдове 19 процентов сельчан и 5 процентов горожан живут на грани нищеты

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Общество
Разрыв между городами и сельской местностью в сфере абсолютной бедности остаётся значительным. 19% сельчан живут на грани нищеты, в городах этот показатель составляет 5%.
Больше всего денег наиболее бедные граждане тратят на продукты питания и оплату коммунальных услуг, что делает их уязвимыми перед лицом экономических потрясений. Помимо финансового неравенства, наиболее уязвимые группы (женщины, люди с ограниченными возможностями, пожилые люди) сталкиваются с социальным неравенством в образовательной сфере, в здравоохранении, в плане доступа к качественным услугам и участия.
Такие выводы содержатся в Национальном отчёте о человеческом развитии 2015/2016, подготовленном ПРООН в Молдове, передаёт IPN.
Экономический эксперт Дорин Вакуловски отметил, что экономическое неравенство приводит к торможению в развитии. Исследование показывает, что регионы страны развиты в 4–5 раз хуже, чем муниципий Кишинёв.
В муниципии Кишинёв трудоустроенные лица получают самые высокие зарплаты в Молдове, в то время как самые низкие зарплаты – у жителей южных районов. Это свидетельствует о неравномерности развития экономических регионов страны. Исследование также показывает, что в 2015 году ежемесячные расходы горожан были примерно на 43,5% выше, чем у жителей сельской местности. Это предопределило более высокую долю потребления продуктов питания в общем объёме расходов в сёлах, по сравнению с городами – 44,8% против 39,6%.
Хотя средний располагаемый доход населения за 2010–2015 годы увеличился в два раза, разрыв между жителями городов и сёл увеличился. Так, разница между доходами в городской черте и сельской местности выросла в два раза, с 23,6% в 2010 году до почти 42% в 2015 году. Это неравенство усугубляется ограниченным доступом к качественным коммунальным услугам в сельских населённых пунктах. В условиях отсутствия экономического роста, ощутимого для жителей сёл, потребление обеспечивают лишь денежные переводы.
Исследование также показывает, что одной из наиболее уязвимых групп населения остаются пенсионеры. Уровень бедности в семьях, возглавляемых пенсионерами, составляет 14,6%, что в 1,3 раза выше среднего показателя по стране. Уязвимость этой социальной группы обусловлена малым размером пенсии, которая является основным источником дохода для данной категории населения.
По мнению экспертов, сокращение территориального неравенства может быть достигнуто за счёт привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры и местной экономики. В связи с этим, важно реализовать потенциал прав собственности, чтобы обеспечить потенциальным инвесторам необходимые им гарантии того, что они не потеряют собственность, в которую они инвестируют средства. Это могло бы гарантировать стабильность рабочих мест и увеличить число налогоплательщиков, вносящих свой вклад в формирование фондов социального страхования.
Для обеспечения пожилых людей достойными пенсиями эксперты считают необходимым принять меры по модернизации нынешней пенсионной системы или её адаптации к экономическим, социальным и демографическим требованиям. По их мнению, модернизация системы требует максимально быстрого устранения существующего внутри неё неравенства и должна иметь своей целью постепенное повышение пенсионного возраста, его выравнивание, а также выравнивание доходов мужчин и женщин, которые в настоящее время различаются. Кроме того, реформа системы должна включать в себя меры по обеспечению активного старения на рабочем месте, которые заключаются, прежде всего, в создании правовых условий для облегчения доступа пожилых людей на рынок труда.
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