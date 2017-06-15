В Молдове 19 процентов сельчан и 5 процентов горожан живут на грани нищеты

Разрыв между городами и сельской местностью в сфере абсолютной бедности остаётся значительным. 19% сельчан живут на грани нищеты, в городах этот показатель составляет 5%.

Больше всего денег наиболее бедные граждане тратят на продукты питания и оплату коммунальных услуг, что делает их уязвимыми перед лицом экономических потрясений. Помимо финансового неравенства, наиболее уязвимые группы (женщины, люди с ограниченными возможностями, пожилые люди) сталкиваются с социальным неравенством в образовательной сфере, в здравоохранении, в плане доступа к качественным услугам и участия.

Такие выводы содержатся в Национальном отчёте о человеческом развитии 2015/2016, подготовленном ПРООН в Молдове, передаёт IPN.

Экономический эксперт Дорин Вакуловски отметил, что экономическое неравенство приводит к торможению в развитии. Исследование показывает, что регионы страны развиты в 4–5 раз хуже, чем муниципий Кишинёв.

В муниципии Кишинёв трудоустроенные лица получают самые высокие зарплаты в Молдове, в то время как самые низкие зарплаты – у жителей южных районов. Это свидетельствует о неравномерности развития экономических регионов страны. Исследование также показывает, что в 2015 году ежемесячные расходы горожан были примерно на 43,5% выше, чем у жителей сельской местности. Это предопределило более высокую долю потребления продуктов питания в общем объёме расходов в сёлах, по сравнению с городами – 44,8% против 39,6%.

Хотя средний располагаемый доход населения за 2010–2015 годы увеличился в два раза, разрыв между жителями городов и сёл увеличился. Так, разница между доходами в городской черте и сельской местности выросла в два раза, с 23,6% в 2010 году до почти 42% в 2015 году. Это неравенство усугубляется ограниченным доступом к качественным коммунальным услугам в сельских населённых пунктах. В условиях отсутствия экономического роста, ощутимого для жителей сёл, потребление обеспечивают лишь денежные переводы.

Исследование также показывает, что одной из наиболее уязвимых групп населения остаются пенсионеры. Уровень бедности в семьях, возглавляемых пенсионерами, составляет 14,6%, что в 1,3 раза выше среднего показателя по стране. Уязвимость этой социальной группы обусловлена ​​малым размером пенсии, которая является основным источником дохода для данной категории населения.

По мнению экспертов, сокращение территориального неравенства может быть достигнуто за счёт привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры и местной экономики. В связи с этим, важно реализовать потенциал прав собственности, чтобы обеспечить потенциальным инвесторам необходимые им гарантии того, что они не потеряют собственность, в которую они инвестируют средства. Это могло бы гарантировать стабильность рабочих мест и увеличить число налогоплательщиков, вносящих свой вклад в формирование фондов социального страхования.

Для обеспечения пожилых людей достойными пенсиями эксперты считают необходимым принять меры по модернизации нынешней пенсионной системы или её адаптации к экономическим, социальным и демографическим требованиям. По их мнению, модернизация системы требует максимально быстрого устранения существующего внутри неё неравенства и должна иметь своей целью постепенное повышение пенсионного возраста, его выравнивание, а также выравнивание доходов мужчин и женщин, которые в настоящее время различаются. Кроме того, реформа системы должна включать в себя меры по обеспечению активного старения на рабочем месте, которые заключаются, прежде всего, в создании правовых условий для облегчения доступа пожилых людей на рынок труда.