В результате беспорядков возле Центрального рынка пострадали два карабинера

Лотки уличных торговцев возле Центрального рынка снова демонтировали этим утром. Недовольные решением властей торговцы накинулись на полицейских с кулаками. В результате пострадали два карабинера.

Полицейские начали разбирать импровизированные столы и прилавки с самого утра. В ответ торговцы перекрыли улицы Болгарскую и Варлаама.

"Они хотели войну, войну и получили!"

Во время стычки пострадали два карабинера.

"Двое солдат были ранены, у одного повреждена нога, другому разбили голову. В нас кидали коробки и металлические предметы."

В обеспечении порядка были задействованы 60 карабинеров и 45 полицейских. Торговцы кидали в них все, что попадалось под руку, однако многие в этом признаваться не хотели.

"Мы ничего не кидали. Они сами бросали коробки, чтобы потом загрузить в трактор."

"Было такое, коробки кидали, но не мы. Большинство присутствовавших ничего в полицейских не бросали. Их просто толкали и били."

"Они вынудили людей так поступить, так как пришли среди ночи."

"Все незаконные действия уличных торговцев занесли в протокол, нарушителей привлекут к отвественности по закону", - сказал завотделением общественного порядка Дину Савчук.

Борьбу с уличными торговцами у Центрального рынка власти начали в понедельник. Торговцы отказываются продавать товар на рынке, говорят, что там нет подходящих мест.

"Нет там свободных мест. Разве есть павильон для сельхозпроизводителей? Нам предлагают места, где торгуют железками, нижним бельем и моющими средствами."

"На рынке мест нет. Пусть отведут нас к директору, и он покажет нам свободные места."

Представители Центрального рынка утверждают, что на его территории ежедневно пустуют до 350 мест.