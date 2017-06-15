Сотни людей пришли в центры добровольной сдачи крови, открытые в Кишинёве

В пунктах добровольной сдачи крови в Кишиневе сегодня выстроились очереди. Донорами стали сотни людей. И большинство их них кровь сдают не первый раз. Постоянным донорам вручили дипломы.

Среди получивших дипломы - Ион Крэчун, который периодически сдает кровь уже восемь лет.

"Я спортсмен, веду здоровый и активный образ жизни. В центр переливания крови прихожу три-четыре раза в год", - сказал донор Ион Крэчун.

Врачи говорят, число добровольных доноров с каждым годом растет почти на треть.

"В прошлом году 85% донорской крови получили у добровольных доноров. И только 15% сдали родные и близких пациентов", - отметила директор Центра переливания крови Светлана Чеботарь.

"Это не так страшно, как может показаться. Страх проходит, когда думаешь, что можешь спасти чью-то жизнь".

"Я счастлива, что могу кому-то помочь. Именно поэтому я здесь. Кровь сдаю впервые".

Сдавали кровь и сотрудники госучреждений.

"Это всегда меня мотивирует, я ухожу с чувством выполненного долга, зная, что кто-то получит мою кровь. К сожалению, у нас много пациентов, которые постоянно нуждаются в переливании крови", - сказала вице-министр здравоохранения Лилиана Ешану.

Стали донорами и 80 представителей молодежного крыла Демпартии.

"Мы здесь, потому что нам не безразличны чужие беды. Есть люди, которым нужна донорская кровь. Для кого-то это шанс выжить", - скзаал председатель МО ДПМ Кишинева Игорь Устурой.

Однин из партнеров кампании - благотворительный фонд Влада Плахотнюка "Эдельвейс".

"Дорогие доноры, от имени фонда Влада Плахотнюка "Эдельвейс" благодарим вас. Мы очень вам признательны. Где-то там есть жизнь, которую вы спасли. Спасибо", - сказала исполнительный директор фонда "Эдельвейс" Лидия Кукош.

Во Всемирный день донора в Молдове открыли 25 пунктов добровольной сдачи крови.