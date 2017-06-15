Обмен водительских удостоверений будет осуществляться только на основании медосмотра

Процедура обмена водительских удостоверений после принятия соответствующего постановления правительства будет упрощена.

Водители не будут сдавать теоретический и практический экзамены, но должны будут пройти медицинский осмотр, передает МОЛДПРЕС.

Как сообщили корр. агентства в Центре государственных информационных ресурсов (ЦГИР) «Registru», изменения, связанные со сроком действия водительских удостоверений, будут оговорены в проекте постановления об обмене удостоверений образца 1995 года. По документу было дано заключение компетентными структурами в области безопасности дорожного движения, он был подвергнут антикоррупционной экспертизе и в настоящее время находятся в Министерстве юстиции на юридической экспертизе.

Согласно документу, водительские удостоверения, введенные в обращение в соответствии с постановлением правительства №778 от 20 ноября 1995 года, будут действительны до 1 января 2019 года. С этой даты будут разрешены только водительские удостоверения, выпущенные в 2008 и 2015 годах, срок действия которых составляет 10 лет. Эти удостоверения признаны на международном уровне и обеспечивают свободное передвижение водителей из Молдовы.

«После одобрения постановления правительства срок действия новых водительских удостоверений составит 10 лет, а для водителей, достигших 65-летнего возраста, они будут выдаваться на 5 лет», - уточнили представители ГП «Registru».

ЦГИР «Registru» не планирует увеличение тарифов за обмен водительских удостоверений, выпущенных в 1995 году.