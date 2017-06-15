Василий КИРТОКА: У нас подрастает талантливая молодежь

Владимир Сидоренко

Впервые в новейшей истории Республики Молдова мастера кожаной перчатки не сумели пробиться на финальный олимпийский турнир по боксу, состоявшийся в 2016 г. в Рио-де-Жанейро.

А ведь в прежние годы наши спортсмены, хоть и не являлись законодателями мод, но и мальчиками для битья отнюдь не были, о чем свидетельствуют бронзовые медали, которые завоевали Виталий Грушак (в 2000 г., в весе до 67 кг) и Вячеслав Гожан (в 2008 г., в весе до 54 кг). О нынешней ситуации в отечественном боксе рассказывает мастер спорта СССР по боксу, президент Федерации бокса Молдовы Василий Киртока.

- Василий Афанасьевич, почему олимпийский турнир состоялся без участия молдавских боксеров?

- Основная причина - это изменение порядка отбора на Олимпийские игры. Был отмен континентальный принцип. Если в предыдущие отборочные циклы для того, чтобы добыть олимпийскую путевку, достаточно было занять на чемпионате Европы предолимпийского года призовое место, то в минувшем отборе восьми лучшим европейским боксерам в 10 весовых категориях предоставлялось право принимать участие в чемпионате мира, где в тяжелых весовых категориях олимпийскую путевку получал только чемпион, а в других - спортсмены, занявшие первые три места (бронзовым медалистам приходилось выяснять, кто из них сильнейший, через проведение дополнительного боя).

Объективности ради следует сказать, что после чемпионата мира были проведены еще два отборочных олимпийских турнира. Путевки, в зависимости от весовой категории, получали боксеры, занявшие места со второго по пятое (пятым становился спортсмен, проигравший в четвертьфинале будущему победителю).

В шаге от путевок на Олимпийские игры остановились Дмитрий Галагоц (до 64 кг), Василий Белоус (до 69 кг), Валерий Сырбу (до 75 кг), Алексей Заватин (+91 кг). В одних боях их явно засудили, в других – им не хватило мастерства. Обиднее всего за двукратного призера чемпионатов Европы Александра Рышкана (до 52 кг), которого на обоих турнирах откровенно засудили.

- Отбор на Олимпийские игры по спортивному принципу, а не по региональному - это хорошо или плохо?

- Это не оптимальный вариант, поскольку значительному числу боксеров пришлось участвовать в большем количестве отборочных турниров. А у спортсмена, какого бы высокого класса он ни был, за подъемом следует спад. Такова особенность человеческого организма. А молдавские боксеры в борьбу за олимпийские путевки включились с августа 2015 г., начиная с чемпионата Европы, затем был «мир», потом еще отборочные турниры. Последний из них прошел за полтора месяца до начала старта в Бразилии. Представьте, сколько раз спортсмену нужно было выходить на пик формы, учитывая, что бокс – это травмоопасный вид спорта.

Розыгрыш квот по региональному принципу более справедлив, поскольку обеспечивает представительство спортсменов на Олимпиаде, в зависимости от силы боксеров на континенте (в соответствии с результатами предыдущего олимпийского цикла), а также позволяет минимизировать грубые ошибки (либо злоупотребления) в судействе. Еще одно существенное изменение минувшего отборочного цикла – это значительное уменьшение количества олимпийских квот.

- Почему?

- Потому что часть олимпийских путевок была отдана боксерам, принимавшим участие в соревнованиях, организованных профессиональными ассоциациями WSB и ABB, недавно созданных в рамках AIBA (Международная федерация бокса).

- Условия отбора на Олимпийские игры для боксеров всех государств Европы были одинаковые?

- Да. Но, в отличие от Молдовы, большинство стран Европы давно располагает развитой боксерской инфраструктурой, несравненно большей финансовой поддержкой со стороны государства, а также медико–витаминозным и научно– методическим обеспечением. В 90-е годы прошлого столетия и в нулевые годы нынешнего века мы еще «выплывали» на прежнем багаже. Сегодня уже такое невозможно.

В Молдове увеличение объема финансирования бокса со стороны государства росло крайне медленно. А в больших и малых, но стремительно богатеющих странах бывшего СССР бокс развивался усиленными темпами. У нас же стареют тренеры, а молодых, приходящих им на смену, мало. Материальная база ветшает. Недостаточно хороших залов. Отсутствует база олимпийской подготовки спортсменов, где круглогодично можно было бы проводить сборы. Нет крупного специализированного центра для проведения международных соревнований. Не решенных проблем много, и они только усугубляются. На старом багаже далеко не уедешь. Поэтому в корне необходимо пересмотреть отношение государства к спорту в стране, сделав его приоритетным при распределении бюджетных средств.

- Костяк сборной Молдовы составляют боксеры, давно выступающие на международной арене: Гожан, Белоус, Галагоц, Рышкан… Молодежь пока что не может составить им достойную конкуренцию. В чем причина?

- Профильная федерация давно определилась с тем, что в чемпионате страны выступают все боксеры, вне зависимости от прежних заслуг. Если даже ты чемпион Европы, то доказывай свое спортивное превосходство среди земляков на местном ринге. Да и зрители, пришедшие смотреть поединки первенства Молдовы, должны видеть выступления сильнейших боксеров. У нас подрастает талантливая молодежь, которую мы готовим к следующей Олимпиаде. Это Дориан Букша и Юлиан Иванов из Хынчешт, Михаил Квасюк и Влад Гаврилюк из Гримэнкэуц, Константин Урсу из Кишинева, Даниил Платоновский из Тирасполя. Есть и другие подающие надежды молодые спортсмены.

- У молдавских ребятишек интерес к занятию боксом не снизился?

- У детей и юношей он присутствует. Более того, открылись несколько частных боксерских клубов. Но парадокс заключается в том, что сокращается число людей, желающих заниматься, как у нас принято говорить, большим боксом. Профессиональный бокс требует иной деятельности и от тренеров. А у нас с опытными и знающими свое дело наставниками давно наметился дефицит. Идти в тренеры молодое поколение не желает. Небольшие заработные платы, нервотрепка от постоянного хождения по многочисленным чиновничьим кабинетам, возросшая конкуренция со стороны боксеров из других, более богатых, государств не способствуют «притоку новой тренерской крови». А тренер – это важнейшее звено в становлении боксера как профессионала.

Кроме того, есть проблема концентрации взрослого бокса в одном центре «Гриманкауць», где созданы государством необходимые условия для подготовки спортсменов высокого класса. Петр Кадук, назначенный федерацией старшим тренером национальной сборной, в последние годы фактически им не является, так как заботится только об интересах боксеров, которые тренируются в Гриманкауць. Да, в Гриманкауць сильная школа и сильные боксеры, но нам нужен старший тренер команды, который будет болеть душой за весь молдавский бокс, а не только за один его клуб. Я неоднократно обращал внимание Петра Васильевича на необходимость уделять больше внимания боксерам из других регионов, но эффекта пока не вижу. Эту проблему нам предстоит решить в ближайшее время, в том числе путем усиления работы тренеров в кишиневских и некоторых районных школах бокса.

Хочу сказать также о том, что сегодня уровень бокса между странами значительно выровнялся. Практически нет записных аутсайдеров и безоговорочных фаворитов. Многое решает научная подводка боксеров к турнирам в максимальной спортивной форме, психологическая устойчивость на протяжении длительного турнира. Мы же продолжаем готовить спортсменов к участию в европейских и мировых турнирах по старинке, без врачей, массажистов, психологов.

- ФБМ признала лучшим спортсменом Молдовы 2016 г. Василия Белоуса. Он занял третье место на европейском отборочном олимпийском турнире -наивысшее среди молдавских спортсменов. Не мелковата ли для звания лучшего боксера страны эта спортивная высота?

- В олимпийский год в боксе чемпионаты Европы и мира не проводятся. А то, что Василий остановился в шаге от получения олимпийской путевки – не умаляет его достижения. Занятое им третье место – это уровень спортсмена высокого международного класса! Бокс – это индивидуальный вид спорта. Каждый спортсмен побеждает сам. Как гласит народная мудрость, за одного битого двух небитых дают. А наши ребята и битыми бывали, и бить умеют. Молдова всегда славилась своими спортивными самородками. Впрочем, не только в боксе.