В Румынии все министры от правящей коалиции ушли в отставку

В правящей коалиции в Румынии сложилась уникальная ситуация: все члены правительства подали прошения об отставке, за исключением премьер-министра Сорина Гриндяну. Об этом по итогам заседания исполнительного комитета партии сообщил ее лидер Ливиу Драгня.

"На заседании исполкома мы приняли к сведению, что все министры – члены Социал-демократической партии – подали прошения об отставке, выслушали также объявление Сорина Гриндяну о предстоящей отставке. Мы готовы к формированию нового правительства, которое подготовит дорожную карту, которая включила бы основные меры по имплементации запоздалых уже правительственных проектов", – сообщил Драгня.

Как пишет "Корреспондент", при этом он отметил, что состав нового правительства будет сформирован при участии социал-демократов и Альянса либералов и демократов.

Ранее об отзыве политической поддержки правительства Сорина Гриндяну заявил и лидер еще одной коалиционной партии – Альянса либералов и демократов – Кэлин Попеску Тэричану. Выдвинутые в состав правительства министры от Альянса также подали прошение об отставке.