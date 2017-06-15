Кто будет промывать нам мозги? // Молдова закрывает источники дезинформации и российской идеологии

Два эксперта по геополитике и СМИ объяснили Deschide.MD, почему борьба с российской пропагандой является непременным условием в процессе укрепления государственной безопасности. Журналист украинского издания «Деловая столица» Олексий Кафтан заявил, что борьба с российской пропагандой принесет пользу не только гражданам, но и СМИ и IT-сфере, которые на Украине получили таким образом дополнительный толчок к развитию. В свою очередь доктор юридических наук, приглашенный преподаватель Варшавского университета Олег Халабуденко считает, что информационное пространство Молдовы — это одна из составляющих суверенитета, гарантирующего верховенства права.

По словам Олексия Кафтана, не стоит бояться международной критики, так как безопасность государства должна превалировать над остальным. Тем более, «российские масс-медиа являются средствами массовой информации в значительно меньшей степени, чем средствами массовой диффамации, индоктринации и пропаганды». «Донбасский "распятый мальчик в трусиках" и "изнасилованная в Германии девочка Лиза" - тому доказательства», — добавил эксперт.

Напомним, в конце апреля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о применении «ограничительных мер» в отношении большой группы российских компаний и физических лиц. В санкционный список попали, в том числе «Яндекс» и Mail.Ru Group с ее социальными сетями («Вконтакте» и «Одноклассники»), система 1С и «Лаборатория Касперского». Кроме того, Украина полностью запретила на своей территории трансляцию российских телеканалов, в том числе оппозиционный «Дождь».

В этой связи журналист отметил, что Россия значительно продвинулась в использовании социальных сетей и программных продуктов – в том числе, антивирусных – для решения военных по сути задач. «Поэтому решение о введении санкций против них стоило бы принять еще года три назад. А то и раньше – учитывая объем пиратского софта и мультимедийных материалов. Разумеется, принятые меры несовершенны, и при желании блокировки можно обойти – тем более, что оказавшиеся под санкциями ресурсы этому активно помогают», — отмечает Кафтан.

Олексий Кафтан

Кроме того, журналист призвал не преувеличивать критику Запада в этом вопросе. По его словам, санкции в отношении российских СМИ и социальных сетей «встретили определенное возмущение и обвинения в наступлении на свободу слова». «И здесь, пожалуй, была главная проблема такого решения: плохая коммуникация и слабая информационная кампания. Причем не только среди собственных граждан, но и среди всевозможных правозащитных организаций. Впрочем, в итоге ничего страшного не произошло. Более того, украинский IT-сектор получил импульс к развитию в сегментах, значительную часть которых контролировали российские компании. Кроме того, началось перераспределение аудиторий социальных сетей (на этом поле появился и местный старт-ап)», — отметил Кафтан.

Что касается международной реакции, эксперт отметил, что после первой острой реакции волна улеглась. «Это логично, если взять во внимание расследования хакерских атак в избирательные процессы по обе стороны Атлантики и меры, которые Запад был вынужден принять против российских СМИ. Что же до свободы слова – с ней ничего не случилось. Критиков власти в соцсетях меньше, пожалуй, не стало – но троллям несколько сложнее делать свою работу», — заключил журналист.

В свою очередь доктор юридических наук, приглашенный преподаватель Варшавского университета Олег Халабуденко считает, что информационное пространство Молдовы — это одна из составляющих суверенитета, гарантирующего верховенства права. Как следствие, по его словам, любое государство вправе и обязано ограничивать доступ на свою территорию информационного контента, направленного на разрушение основ государственного строя, территориальной целостности и независимости. Указанные составляющие служат пределами права на свободный доступ к информации граждан, заключил Халабуденко.

Олег Халабуденко

«Необходимо учитывать, что ограничение в доступе к информации не может интерпретироваться предельно широко. Такие ограничения должны быть четко определены как по субъектному составу (агентам), так и по предмету (содержанию). Вместе с тем, агенты информационных ресурсов, заинтересованные в продвижении продукта или в его получении, должны иметь реальную возможность оспорить соответствующие административные ограничения, в том числе в судебном порядке. Ограничения могут и должны распространяться на любые информационные ресурсы, содержащие опасный для общества и государства контент», — сказал эксперт.

Кроме того, по словам эксперта, необходимо учитывать, что функции законодательного регулирования не исчерпываются применением карательных санкций, связанных с техническими ограничениями или административным наказанием. «Сам по себе запрет на продвижение информационного контента, направленного на подрыв конституционного строя, территориальной целостности и независимости государства служит средством делегетимации соответствующих действий иностранных властей и специальных организаций. Эффективность здесь достигается не за счет применение санкций, а ввиду того, что с точки зрения правопорядка продвижение, использование указанной вредоносной информации де-юре не легитимно», — заключил профессор.

Законопроект по изменению и дополнению Кодекса о телевидении и радио, который, по словам авторов, нацелен на защиту информационного пространства и обеспечение европейского стандарта представления политической информации, был зарегистрирован в парламенте. Об этом сообщили сегодня председатель Демпартии Влад Плахотнюк и спикер парламента Андриан Канду.

Согласно законопроекту ДПМ, телеканалы смогут транслировать информационно-аналитические и передачи военной тематики, произведенные в США, Канаде или странах-членах ЕС, а также странах, которые подписали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. «Этот проект не призван запретить телеканалы. Российские передачи по-прежнему будут транслироваться в Молдове, за исключением новостей, аналитических программ и передач на военную тематику», — отметил Канду.

Инициатива предполагает санкции для тех вещателей, которые будут нарушать положение о трансляции и ретрансляции соответствующих передач из-за границы. Решение о штрафе, принятое Координационным советом по телевидению и радио (КСТР) нельзя будет приостановить путем подачи иска в суд. Кроме того, определены сроки, в течение которых инстанции должны будут принимать решения по соответствующим искам, чтобы ускорить эту процедуру.

Проект был зарегистрирован под номером 189. Его обсудят на заседании рабочей группы по улучшению медийного законодательства.