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Общество
Молдавский писатель Спиридон Вангели празднует 85-летие
15.06.2017

Молдавскому писателю и переводчику Спиридону Вангели, автору детских книг о Гугуцэ и Чубо, сегодня исполняется 85 лет. По этому случаю в Кишиневе запланирован ряд праздничных мероприятий.

В Национальной детской библиотеке им. Иона Крянгэ открылась книжная выставка «Я пишу о детях и для них, от сердца». Здесь представлены произведения Спиридона Вангели с переведом на несколько языков.

В Национальном музее литературы им. М. Когэлничану Союз писателей Республики Молдова организует литературный вечер, посвященный Спиридону Вангели.

Ранее сообщалось, что Спиридон Вангели возглавил рейтинг самых переводимых авторов Молдовы. Его произведения переведены на 40 языков и издавались миллионными тиражами в странах Европы, Китае и Японии.


 
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