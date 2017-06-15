Прямой авиарейс «КИШИНЕВ-ВАШИНГТОН» начинает обретать реальные очертания

Орган гражданской авиации Республики Молдова и аналогичная структура Соединённых Штатов завершили консультации по Двустороннему соглашению об оказании услуг авиаперевозок из категории „Open Skies” (Открытое Небо). Согласно пресс-релизу Органа гражданской авиации Молдовы, который цитирует IPN, был подготовлен проект соглашения, который должен быть утверждён, подписан и ратифицирован обеими сторонами.

Вступление в силу соглашения „Open Skies” создаст предпосылки для запуска прямых авиарейсов из Кишинёва в пункты назначения на территории США. Подписание этого документа и его вступление в силу позволит авиакомпаниям, обладающим правом осуществлять полёты из Кишинёвского аэропорта, запускать рейсы в любые пункты назначения в США.

Полёты могут осуществляться трансатлантическими авиалиниями, обладающими потенциалом генерирования транзитного пассажиропотока. В этой связи Орган гражданской авиации Республики Молдова начал переговоры с европейскими компаниями, в контексте наличия Соглашения Open Skies с ЕС, а также с авиагигантами Центральной Азии – в рамках двусторонних соглашений об авиаперевозках.

Как ожидается, запуск прямых авиарейсов в США принесёт Молдове выгоду в виде увеличения пассажиропотока и роста конкуренции на отечественном авиационном рынке. В то же время, он принесёт выгоды потребителям в виде качественного обслуживания, низких тарифов и сокращения времени перелётов.

Консультации по соглашению с США проходили в рамках правительственной программы, направленной на повышение региональной роли Молдовы в области гражданской авиации.