Лянкэ признался, что имел несколько встреч с Шором, когда был премьером

Мошенничество в банковской системе Молдовы длилось долго, оно началось еще в период правления коммунистов, а Национальный банк не остановил этот процесс.

Об этом заявил вице-председатель парламента Юрие Лянкэ в рамках передачи Punctul pe azi на телеканале TVR Moldova, передает ipn.md

„Никто не может точно сказать, когда именно были украдены деньги. Одни говорят, что это было сделано за один день, в ноябре 2014 года, но это невозможно. Этот процесс был более длительным, он начался еще в период правления коммунистов. Может, украденные тогда суммы были меньше. С тех пор там начали давать проблемные кредиты, без гарантий, в итоге были взяты другие кредиты, чтобы покрыть первые, пока не пришли к данной ситуации”, - заявил Лянкэ.

Бывший премьер-министр сказал, что заметил нарушения в BEM и обвинил Национальный банк в том, что не остановил процесс банкротства банковской системы: „Когда я пришел в правительство, Banca de Economii уже имел очень большие долги. У меня не было необходимых рычагов, и я не специалист в области финансов. Национальный банк, который имеет все рычаги, не выполнил свой долг, почти ничего не предпринял”.

Юрие Лянкэ признал, что в период, когда находился во главе правительства, имел несколько встреч с Иланом Шором, некоторые из которых неформальные. „Когда я увидел, что происходит в BEM, я начал искать решения, я встречался с разными людьми, чтобы увидеть, какова ситуация и что можно сделать. Илана Шора, в качестве председателя BEM, мы пригласили на заседание правительства, чтобы он дал объяснения. Кажется, я встречался с ним 4-5 раз, не могу сказать точно, но для того, чтобы обсудить ситуацию в BEM”, - сказал вице-спикер.

Юрие Лянкэ заявил, что концессия Кишиневского международного аэропорта была необходима: „Был риск закрытия аэропорта, который был в плачевном состоянии, а взлетно-посадочная полоса была в аварийном состоянии. После передачи в концессию, ситуация изменилась радикально”.